Realizan paro de labores en Cobach en 33 plantes de Sonora

Ivanova de los Reyes

Argumentan incumplimiento del Gobierno federal de pagarles el aumento al salario de este año

Agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Sonora (Sutcobs) realizaron ayer un paro de actividades de 07:00 a 10:00 de la mañana en los 33 planteles de la entidad en protesta ante el incumplimiento del Gobierno federal de pagarles el aumento al salario de este año.

Pese a que no se cerraron los accesos a los planteles, durante las tres primeras horas no tuvieron clases los alumnos, ni se aplicaron exámenes programados durante ese tiempo.

El secretario de Finanzas del sindicato, Jesús Alberto Garza Ballesteros, explicó que en junio de 2018 se aprobó un incremento del 3.25 por ciento al salario y uno por ciento en prestaciones el cual les sería otorgado a partir del primero de febrero de este año, pero no se ha hecho retroactivo al mes de septiembre.

“La inconformidad es que no se ha liberado el recurso pagar el retroactivo que es del primero de febrero al 15 de septiembre como está estipulado”, dijo.

Señaló que son mil 800 trabajadores en la entidad, entre docentes y administrativos quienes están esperando que se les otorgue este aumento por parte de la Federación.

Garza Ballesteros dijo desconocer a cual asciende el recurso en total, pero el aumento se otorgará de acuerdo al nivel de cada trabajador.

Añadió que de no haber respuesta se reunirá la asamblea para determinar las acciones a seguir.

En el plantel Reforma fueron 130 trabajadores los que estuvieron en paro entre administrativos y docentes.