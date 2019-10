¿Exposición de video de fallida captura, fue con el fin de distraer de nulo crecimiento?

De verdad no entiendo el fin de mostrar el video de la captura fallida de Ovidio Guzmán, hijo del capo de la droga Joaquín “El Chapo” Guzmán, que evidencia la desorganización que imperó en esas acciones.

Dicen los mal pensados que la decisión de mostrar su deficiencia, fue para desviar la atención ante el nulo crecimiento económico del país, que va contra el pronóstico del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo cierto, es que el video exhibe la falta de capacidad de los efectivos de la Guardia Nacional, y también da cuenta de cuando le pidieron a Guzmán que llamara a su gente, lo cual hizo para calmar los ánimos.

Además, el presidente en su conferencia mañanera, en la que estuvo acompañado del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el sonorense Alfonso Durazo Montaño y el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, reiteró que su estrategia fue adecuada, que no fue fallida.

Asimismo, afirmó que contrario a lo que quieren “sus adversarios” -¿estamos en guerra, en campaña o en una pelea?- no se va atacar violencia con violencia y como ya sabemos, pero por si lo habíamos olvidado, subrayó que “ya no hay guerra contra el narcotráfico”, lo cual debe ser música para los oídos de los delincuentes.

Esto nos indica, lamentablemente, que el mandatario no ha aprendido de sus errores, de sus estrategias equivocadas y no tiene o no permite que alguien le diga que está incurriendo en errores, pero lo peor es que quienes pagaremos las consecuencias somos quienes habitamos este país.

La falla pronóstico a AMLO en el campeonato de la Serie Mundial

Por cierto, al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también le falló el pronóstico sobre el equipo que ganaría la Serie Mundial.

Y es que poco antes de la etapa de playoffs o semifinales de Grandes Ligas, pronosticó que en ésta estarían Astros y Yanquis, por la Liga Americana y por la Nacional lo harían los Dodgers y Cardenales, sin embargo, no llegaron ni los neoyorquinos, ni los patirrojos, ni los representativos de Los Ángeles.

A quienes les acertó fue a los Astros de Houston, quienes finalmente enfrentaron a los Nacionales de Washington, que por primera vez lograron el campeonato como franquicia, ya que anteriormente, como Expos, representaban a Montreal, Canadá, lo cual, en lo particular nos dio mucho gusto ¡Felicidades a los Nacionales!

Trasciende trabajo de titular de Sistema DIF Sonora, se ubica en tercer puesto nacional

Y en temas más agradables, la firma Massive Caller, realizó un estudio de opinión sobre el trabajo que realizan en los estados del país, los titulares del Sistema del DIF y me dio gusto enterarme de que la directora del Sistema DIF Sonora, Karina Zárate Félix, se ubicó en tercera posición.

De acuerdo con este trabajo, efectuado mediante encuesta telefónica, entre las funcionarias mejor evaluadas destaca Zarate Félix, antecedida por Rosa Isela Fuentes de Ordaz, del vecino estado de Sinaloa y Mariana Gómez Leal de Tamaulipas.

Quienes conocemos a la joven e incansable funcionaria, sabemos de su compromiso con las causas de los más necesitados, sobre todo su empatía, sensibilidad y la capacidad para ponerse al mismo nivel de quienes acuden en búsqueda de un apoyo.

Hemos visto el trabajo realizado junto a la gobernadora Claudia Pavlovich en el albergue para migrantes Tin Otoch, la labor permanente para rescatar a menores en situación de calle o en condiciones de vulnerabilidad.

Así que la mencionada posición en el ranking de las mejores funcionarias del país está más que justificada por su trabajo, disposición y compromiso con niños, adultos mayores, personas discapacitadas o en cualquier estado de vulnerabilidad que requiera de la ayuda de esa dependencia… ¡Enhorabuena!

Correo electrónico [email protected]