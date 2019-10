Trump confirma muerte del ‘número 2’ del Estado Islámico

Donald Trump confirmó que el portavoz de Estado Islámico, Abu Hasan al Muhayir, murió en una operación de Estados Unidos; subrayó que lo “más probable” es que hubiera reemplazado al recién asesinado Abu Bakr al Bagdadi

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este martes que el portavoz del yihadista Estado Islámico (EI), Abu Hasan al Muhayir, murió en una operación de Estados Unidos y subrayó que lo “más probable” es que hubiera reemplazado al recién asesinado líder del grupo terrorista, Abu Bakr al Bagdadi.

“Acabo de confirmar que el favorito para reemplazar a Abu Bakr al Bagdadi ha sido aniquilado por las tropas estadounidenses. Lo más probable es que hubiera asumido el liderazgo (del EI), ¡y ahora también está muerto!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot – Now he is also Dead!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2019