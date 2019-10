Siguen yaqui$ “montados en su macho”

Ya es oficial cambio de llantas dañadas

Interno el robo de medicinas en Issstson

No quita “Gober” el “dedo del renglón”

Siguen yaqui$ “montados en su macho”…Y con todo y que vino hasta el “Pejidente”, Andrés Manuel López Obrador, y los vio, pero el que siguió es el bloqueo carretero que mantiene un grupo de yaqui$ de la Sociedad Cooperativa de Transportes de Carga y Volteo a la altura de Loma de Guamúchil, para que les permitan operar sus camiones, de ahí que ya cumplieran 21 días con esa protesta. ¡Zaz!

Eso al aflorar por medio de su vocero, Arturo Martínez Valdez, que aún están a la espera de que López Obrador les cumpla la promesa presidencial que les hiciera el pasado sábado, de mediar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de la que es delegado es Eduardo Pacheco, para que les solucionen ese lío con el que han afectado a terceros o a los usuarios de la Cuatro Carriles. De ese pelo.

Motivo por el cual es que han continuado con ese cierre escalonado o por horas de la carretera Federal México 15, y que amenazan no sólo con mantener, en tanto no les den una respuesta a sus demandas, sino que además advierten que podrían radicalizarlo, al hacerlo de manera total, por como consideran que hasta ahora no los han atendido, de ahí que estén haciendo pagar a justos por pecadores. ¡Tómala!

Y es que a pesar de que Andrés Manuel en su pasada gira por el Estado hiciera una parada en ese punto en que se han manifestado, ni así se han visto intenciones de que les vayan a ir a la mano, eso en perjuicio del sector transportista principalmente, por aquello de las pérdidas económicas que provoca el retraso de mercancías, sobre todo las de tipo perecedero, que es en las que hay más merma. Ni más ni menos.

Pues de lo que es el “desrepresentante” de la SCT de por estos lares, ahora sí que ni sus luces, por como Pacheco Grajeda simplemente se ha desligado de esas bloqueadas, por ser evidente que aún y con la presencia que tuviera AMLO, pero al parecer no ha recibido ninguna instrucción para operar en consecuencia, y es por lo que persista ese problemón, que nomás no se ve para cuando resuelvan.

Porque lo que es el superdelegado Lopezobradorsista, Jorge Taddei Bringas, tampoco ha dado señales de vida, en su calidad de representante de Bienestar Social, no obstante y que también estuvo presente cuando su jefe político diálogo con los inconformes, por lo que es un caos carreteril que ha persistido y que así seguirá, como diría Don Teofilito, por no verse que movieran un dedo al respecto. ¡Glúp!

En lo que es una rebelión escudada en esa etnia, que sí que se ha prestado para que nuevamente incurran en la vaquetonda, como lo exhibe el que a los traileros les estén cobrando hasta $100 pesos por dejarlos pasar, cuando se supone que la intención es el bloquearlos, lo que pone de manifiesto que en el ínter la tirada también es la de $acar raja o ventaja económica, como una y otra vez lo han hecho. ¡Ñácas!

Sin embargo y por ser un conflicto del orden federal, es que habrá que ver hasta donde los dejan llegar con esos excesos en los que están incurriendo, porque lo que son los de las patrullas de los federales de caminos, únicamente han estado como el chinito, es decir, sólo “milándolos”, por lo que así ha permanecido esa impunidad que han dejado ser y crecer. ¡Pácatelas!

Ya es oficial cambio de llantas dañadas…Lo que ya es toda una realidad, es que el Ayuntamiento de Hermosillo ya podrá responderle a los ciudadanos, cuando al caer en un bache o una alcantarilla “les truene” o se les reviente una llanta, luego de que en Sesión de Cabildo acaban de aprobar el Programa de Asistencia Vial, con lo que estarán yendo del dicho al hecho. De ese vuelo.

Toda vez que con esa palomeada o votación de los regidores, terminó de dársele forma y oficializarse lo que ya había adelantado la alcaldesa, Célida López Cárdenas, de que en un acto de justicia para con la ciudadanía, indemnizarían a quienes se les echara a perder un neumático por las malas condiciones en que están las calles, a consecuencias de las lluvias que arreciaran en el último tiempo. ¿Cómo la ven?

Así que con ese fin es que dieran a conocer los detalles y condiciones en que operará esa prestación que se ofrecerá por esa causa, para lo cual se facultó al área de Oficialía Mayor para llevar a cabo los procedimientos de conciliación, al momento de atender las reclamaciones por ese concepto, para de ahí proceder a la reparación y el respectivo pago de daños ocasionados por el bacherío. ¡Qué tal!

Y para ese efecto confirmaron los requisitos que ya había ventilado Célida Teresa, como es que deberán llamar al 911 y solicitar el auxilio de una unidad de Tránsito para que levante un parte del accidente, así como el tomar la evidencia y fotografías para iniciar con el proceso, y luego al teléfono celular 66 24 19 98 21, que es mediante el cual en la práctica se accionará ese esquema de ayuda. Así el dato.

No obstante y que la clave para acceder a ese beneficio, es el contar con licencia de conducir vigente, placas de circulación al día, y que el conductor no presente adeudos ante Tesorería Municipal y Agua de Hermosillo, así como el aval de Tránsito; aunque no aplicará para el transporte público en cualquiera de sus modalidades, ni vehículos que presten servicio de pasaje por plataformas electrónicas. Así el dato.

Igual no calificarán las unidades de carga pesada o construcción, como tampoco las personas que manejen en estado de ebriedad o bajo sustancias prohibidas, por lo que así estará la restricción. ¡Ups!

Interno el robo de medicinas en Issstson…Aún y cuando no está “descubriendo el hilo negro”, pero el que ya destapó que podría haber hasta doce empleados del Isssteson implicados en el sonado robo de medicamentos, es el de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), Odracir Espinoza, tan es así que en la primera fase de investigaciones, 6 de ellos ya están citados a declarar, o para que “suelten la sopa”.

Si se analiza que sin ser Sherlock Holmes, ni nada que se le parezca, pero es una sospecha que ya había anticipado el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), Pedro Ángel Contreras, tocante a que los mismos trabajadores podría estar involucrados en el desvío esas medicinas para el cáncer, por un monto superior a los $380 mil pesos.

Razón por la cual es que Espinoza Valdez ya confirmara esa hipótesis, de ahí que manejara que ya están revisando las videograbaciones y toda la información necesaria para poder establecer el de a cómo es que perpetraran ese atraco, por medio de una aparente mafia de desleales vividores públicos que operaba desde el interior, para saquear a ese Instituto de algo de lo que carece, como es de “remedios”. ¡Ñácas!

Es por lo que advirtiera que una vez que determinen el modus operandi del cómo llevaban a cabo esas raterías, es cuando podrían fincarles responsabilidades a los culpables, aunque dependerá del tipo de actividad delictiva que se les impute, que podría variar entre peculado, robo simple y asociación delictuosa, lo que todavía está por verse, a partir de lo que declaren. A ese grado.

Luego entonces así está en veremos ese insaludable hecho que se hiciera público el pasado 1 de octubre, cuando detectaran un faltante de 150 tratamientos del medicamento denominado Zoladex, para el mismo número de pacientes, y cuyas áreas que son investigadas no se dieran a conocer por la secrecía de las indagaciones, como tampoco los nombres de los que “tienen en capilla” y con un pie casi en la cárcel.

No quita “Gober” el “dedo del renglón”…Quien está demostrando ser de palabra, es Claudia Pavlovich Arellano, la primer gobernadora de Sonora, por como junto a otros cuatro de sus homólogos se mantuviera en su postura de pedirle al Gobierno federal que les regrese a los Estados la facultad de disponer de los recursos que aportan las compañías mineras a través del Fondo Minero. De ese tamaño.

Lo anterior al saberse que fue la mismísima “Gober” la que le entregó en sus manos una carta al propio “Presi”, Manuel López Obrador, a nombre de los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral; José Rosas Aispuro de Durango; Héctor Astudillo de Guerrero; y Alejandro Tello Cristerna de Zacatecas, para que se reconsidere esa medida con la que les afectarán financieramente. A ese punto la presión.

Ya que letras más, letras menos, hacen saber que en el citado escrito le solicitan a Andrés Manuel que se revierta el destino de los millones que ahora canalizarían las mineras para las dependencias federales, como lo plantea la Ley de Ingresos de la Federación para el 2020, y que por el contrario se restituya su operación y disposición a los gobiernos estatales, y con eso desarrollar a sus regiones como se ha hecho.

Al en esa misiva reiterar lo que ya han argumentado una y otra vez hasta el cansancio, como es que: “Los Estados y municipios pueden materializar estos recursos en proyectos de agua potable y alcantarillado; drenaje sanitario, obras de mantenimiento, construcción de caminos municipales y rurales, en beneficio de los habitantes de las poblaciones con menor desarrollo”, por lo que así han seguido abogando.

Ante lo que habrá que ver si logran su objetivo, de hacer entrar en razón a López Obrador, a partir del como han estado como la gota que taladra la roca, en este caso minera, después de que “les cambiaran la pichada”, y esas millonadas las quieren etiquetar para los rubros de educación y seguridad del ámbito federal, con lo que solamente la Entidad sonorense dejaría de recibir unos $2 mil millones anuales.

