Reina Isabel II y su sorprendente petición para aparecer junto a ‘Bond’

Un evento sin precedentes fue la ocasión en que la Reina Isabel II aceptó sorpresivamente participar en un clip junto a ‘James Bond’, el cual ahora vuelve a sorprender al ser revelado la condición que la monarca puso para aparecer

Reino Unido.- Hace poco Angela Kelly, modista y confidente de la Reina Isabel II, publicó un libro en el que habla sobre su relación con la monarca británica, mismo en el que reveló la sorprendente e inesperada condición que puso para aceptar aparecer en el cameo junto a ‘James Bond’.

Recordemos que en 2012 Isabel II apareció en un cameo en la película del ‘Agente 007’, Skyfall, la cual fue protagonizada por Daniel Craig, mismo que fue visto en los juegos olímpicos de Londres celebrados ese mismo año.

Este evento sin precedentes causó un gran furor y sorpresa, principalmente por ser la monarca británica, conocida por su estricto seguimiento del protocolo, quien se saltará las normas y aceptara aparecer aunque sea en una fugaz escena.

Esto sorprendió aún más cuando Kelly confesó que la abuela de William y Harry aceptó aparecer únicamente si se le permitía decir “Buenas noches Sr. Bond”.

“Por supuesto que debo decir algo. Después de todo, él viene a rescatarme”, dijo la reina, según Kelly.

Today in 2012, The Queen officially opened the London Summer Olympics with a little help from James Bond!

This will always be one of my favorite Queen Elizabeth moments. pic.twitter.com/MQyhoGxBKJ

— Gert's Royals (@Gertsroyals) July 27, 2019