Registran deterioro en el 30% de las tumbas

Ivanova de los Reyes

Realizan un censo en los dos cementerios más grandes de la ciudad para determinar cuántos sepulcros están en abandono

Se estima que el 30 por ciento de las tumbas del panteón Sahuaro y del Yáñez están abandonadas, debido al deterioro en que se encuentran, reveló José Enrique Villacorta Acosta.

El subdirector de Panteones de Hermosillo explicó se está haciendo un censo total de las tumbas que hay en los dos cementerios más grandes de la ciudad, y determinar cuántas están en abandono.

Señalo que iniciaron con el panteón Sahuaro donde se estima que existen 55 mil tumbas y llevan censadas 600, luego continuarán con el Yáñez donde consideran que el número de lápidas en abandono debe ser mayor debido a su gran tamaño y antigüedad.

Villacorta Acosta indicó que una vez terminado el censo, se emitirá un comunidad con los nombres y fechas de las tumbas para encontrar a los familiares.

“Hay muchas tumbas que se ven descuidadas, no sabemos si están abandonadas en sí, es un poquito complicado porque hay algunas que si están descuidadas y se llega a ver una florecita porque a lo mejor la gente no cuenta con el recurso para rehabilitarla; entonces va a ser un proceso largo de identificar las tumbas que temporalmente están visitándose, para poder definir que están abandonadas”, expuso.

Ante la ampliación del cementerio del Sahuaro donde se utilizaron las calles para abrir más espacios, el funcionario municipal, dijo que cuentan con una base de datos en archivo para ubicar a la persona que fue sepultada en ese espacio de no encontrarse lápidas o cruces.

“Nosotros tenemos un registro en el archivo y más o menos se va contando por block, por manzana, vas viendo quienes están a los lados, si es que la tumba no tiene ninguna referencia, ya con eso se tiene identificada a la persona y ya nada más se busca a los familiares”, aseveró.