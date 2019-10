Las referecias reales en las que se basa la campaña de Call of Duty: Modern Warfare

La campaña de Call of Duty: Modern Warfare es ficticia, pero lo cierto es cada una de sus misiones se basa, salvando las distancias, en acontecimientos reales.

Call of Duty: Modern Warfare ya está entre nosotros y, de momento, es uno de las mejores entregas de la franquicia. Tanto que incluso puede superar al original si la compañía lo hace bien a la hora de lanzar el contenido post lanzamiento. Este nuevo Call of Duty no solo hace gala de un motor gráfico nuevo y una mejor narrativa a la hora de contar la historia, sino que su campaña es una de las más adultas, crudas y realista que ha presentado la saga, con perdón, como es lógico, de las históricas basadas en batallas concretas de la Segunda Guerra Mundial.

Hay una razón por la que pese a retratar un conflicto totalmente ficticio en todas sus facetas, la campaña de Call of Duty: Modern Warfare parece tan real. Y es que todas y cada una de sus misiones están relacionadas con un acontecimiento real (sin relación con el resto) que pone contexto a los escenarios del juego. Aunque no hay relación entre el acontecimiento real y lo que se muestra en el juego, lo cierto es que es, sin duda, lo que aporta realismo a la campaña dentro de su ficción. En realidad es un batiburrillo descontextualizado de acontecimientos históricos adaptados a las necesidades de la ficción del juego.

Lógicamente, todas las referencias son un auténtico spoiler, por lo que te recomendemos que dejes de leer en caso de que no hayas terminado la campaña de Call of Dury: Modern Warfare. Estas son todas las referencias que hemos encontrado, hasta ahora, en el juego de Infinity Ward:

MISIÓN 1: FOG OF WAR/NIEBLAS DE GUERRA

Esta misión sirve como punto de partida y lo cierto es que no hay una relación concreta con la operación exacta que desarrollo más allá de las referencias que incluye. En el juego tendremos que buscar el gas cloro, y Alex, el protagonista de esa misión utiliza un reactivo en un momento clave, que tendría el paralelismo con la justificación de la guerra de Irak sobre el uso de armas de destrucción masiva. El elemento que usa es el mismo que Colin Powell mostró en su comparencia pública.

MISIÓN 2: PICCADILLY

Sería la versión “Nada de ruso” de este Modern Warfare y en realidad es un acontecimiento ficticio basado en los ataques de terroristas en Londres de 2005, incluyendo, por la localización del escenario, el ataque terrorista de Piccadilly Line y en general un compendio de los ataques terroristas que lleva sufriendo Europa en la última década, salvando las distancias.

MISIÓN 3: EMBEDDED

Esta no tiene un acontecimiento directo, pero por el contexto que da la misión es sin duda uno de los precursores de la guerra de Siria, aunque no hemos podido encontrar ninguna referencia exacta.

MISIÓN 4: GUERRA SUBSIDIARIA

Sin duda, una de las referencias más clara que encontramos en la misión cuatro del juego es la parte central de los inicio de la guerra de Siria en que se retrata a los Kurdos respaldados por Estados Unidos contra Ejército estatal sirio respaldado por Rusia. Además, en dicha misión hay dos acontecimiento inspirados en la realidad. Por un lado tenemos el ataque con drones, y por otro lado el uso de la artillería de fabricación casera Siria.

De hecho, aunque en el juego el ataque a la base aérea es exitoso, está inspirado en el ataque frustrado con drones de enero de 2018 por las fuerzas rusas en la base aérea de Khmeimim, Siria.

MISIÓN 5: LIMPIANDO LA CASA

No hay una referencia histórica exacta, pero básicamente se trata de cualquier entrada de operaciones especiales en un domicilio de terroristas que podemos ver en cualquier país europeo en los que se han producido ataques terroristas.

MISIÓN 6: HUNTING PARTY

De nuevo, en este caso es más una inspiración que una referencia concreta. En la misión seis tendremos que buscar a un terrorista en un hospital, algo en lo que se desdibuja la historia del rescate de Jessica Lynch de un hospital iraquí durante la invasión. Aunque la historia del videojuego es totalmente diferente, se pueden apreciar bastantes paralelismos entre lo que se ven en esta misión y lo narrado del rescate a la militar.

El 1 de abril de 2003, los marines estadounidenses organizaron un ataque de distracción para alejar a los combatientes iraquíes del Hospital Saddam en Nasiriya. Mientras tanto, un elemento de la Fuerza de Tarea Conjunta 121 de Operaciones Especiales lanzaron una incursión nocturna en el hospital, y recuperaron con éxito a Lynch y el cuerpos de otros ocho soldados estadounidenses.

MISIÓN 7: LA EMBAJADA

Poco que añadir en este caso. Salvando las distancias, hay muchos paralelismos entre lo que vemos en el juego y la crisis de los rehenes en Irán, incluyendo el asalto de la embajada de los Estados Unidos en Teherán. También podemos encontrar referencia en esta misión a el asedio a la embajada iraní en Londres de mayo del 80, en la que un grupo de seis hombres armados irrumpió en la embajada y fue posteriormente asalta por el SAS británico en la Operation Nimrod.

MISIÓN 7: LA RESIDENCIA

Pocas referencias tan claras como las que podemos ver en esta misión. Casi toda ella es un relato calcado, dentro de la ficción del juego, del Ataque de Benghazi. Este fue un ataque coordinado contra dos instalaciones del gobierno de los Estados Unidos en Benghazi, Libia, por miembros del grupo militante islámico Ansar al-Sharia. Los hechos fueron contados también en la película 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi de Michael Bay en la que, de hecho, se basa el videojuego, con un escenario calcado a lo que vemos en la película y con algunas partes de dialogo literalmente iguales.

MISIÓN 8: THE HIGHWAY

Aunque en el juego la misión ocho hace referencia al ejercito ruso, lo cierto es que está basada en la Highway of Death. Se trata de una carretera real entre Kuwait e Irak, oficialmente conocida como la autopista 80 y fue el camino fue utilizado por las divisiones blindadas iraquíes para la invasión de Kuwait en 1990.

Recibe su nombre porque durante la ofensiva de la Guerra del Golfo del 91, aviones y fuerzas terrestres estadounidenses, canadienses, británicas y francesas atacaron al personal militar iraquí en retirada, lo que resultó en la destrucción de cientos de vehículos y la muerte de muchos de sus ocupantes.

MISIÓN 9: HACE 20 AÑOS

Esta misión toma como referencia el conflicto sirio y los cascos blancos llevados a la propia ficción del juego. De hecho, lo que retrata es a parte de la Defensa Civil de Siria, es una organización voluntaria de evacuación médica, búsqueda y rescate urbano en respuesta a bombardeos, evacuación de civiles de áreas peligrosas y prestación de servicios esenciales, comúnmente conocidos como los cascos blancos.

MISSION 10: LA GUARIDA DEL LOBO

Esta misión está, sin duda, inspirada en el intento de captura y muerte de Osama Bin Laden conocida como Operation Neptune Spear en el complejo de Abbottabad en Pakistan. De hecho, tanto la estructura de la propia misión como el diseño del complejo es calcado a lo retratado en la película de Kathryn Bigelow La noche más oscura.

El resto de contenido del juego es puramente ficcional para dar un cierre a los acontecimientos del juego. Como vemos, Call of Duty: Modern Warfare no representa ningún acontecimiento histórico como tal, pero desde luego sí que toma referencias reales para crear su historia de ficción.

Con información de Hipertextual.