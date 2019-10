Estrangula sujetos “sin querer” a su pareja

Durante el fin de semana una mujer de 42 años fue encontrada muerta en un hotel de paso en la capital del Durango, ingresó con un hombre, quien este lunes se declaró como responsable de la muerte de su pareja y se entregó a las autoridades.

“Teníamos algunas ocasiones practicando sexo con estrangulamiento, bien fuera una bolsa, una camiseta, un pedazo de almohada en la boca o incluso con las manos, ella me lo practicaba a mí, como yo a ella y este fin de semana no sé qué pasó y se nos salió poquito de control, ahí pues con las consecuencias ya sabidas”, señaló Ricardo, pareja de la fallecida.

La pareja de la víctima aseguró que en el momento de la muerte entró en pánico y por ello huyó del lugar, pero hoy se siente con la responsabilidad de enfrentar las consecuencias.

“Pues nada más que respeten mi declaración, lo que realmente pasó más que yo y ella y pues que se quede asentado esta declaración en el proceso que se vaya a llevar, ¿verdad?, yo me estoy entregando voluntariamente porque créame no me siento… la conciencia no me deja, me siento muy mal emocionalmente”, comentó.

La pareja solo convivía ocasionalmente, pero tenían una familia.

“Tengo un hijo con ella y por la cuestión de salud de su mamá, no fue intención quitarle la vida, fue algo que se salió de control y pues a asumir las consecuencias”, afirmó Ricardo.

Hasta el momento previo a la entrega del probable responsable, el hecho era investigado como feminicidio.