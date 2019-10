Deben checar muy bien la salud de López Obrador; se comparó con Jesucristo

Las fuerzas policiacas unidas no han podido desterrar la violencia en Sonora y terminarán el año “reprobadas”. Los asaltos se siguen dando y los ejecutados, ni se diga. Todo parece de películas, pero creo qué la realidad ha superado a la ficción. Los hechos registrados el pasado fin de semana en los municipios de Empalme y Guaymas, en donde murieron cuatro personas y dos resultaron heridas, todos jóvenes, nos hacen pensar en los padres de estos chavos, uno de ellos de 16 años de edad, de cómo estarán sufriendo estas pérdidas. Además, no se sabe por qué los mataron.

A los mejor andaban en “malos pasos”, pero, ¿por qué andaban en malos pasos?, por la falta de un empleo, o porque no ganaban lo suficiente en sus trabajos o, simplemente porque les gustaba ganar el dinero de forma “fácil”.

Lo cierto es que son cuatro jóvenes más que mueren por diferentes motivos. Las autoridades no han podido frenar la violencia en los 72 municipios de Sonora, menos desterrar las bandas del crimen organizado que opera desde hace varios años en la entidad. Ojalá que la Guardia Nacional logre sus objetivos en los próximos cinco años.

En el primer año del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Guardia Nacional ha sido un fracaso en todo lo ancho y largo del territorio mexicano, incluyendo, por supuesto a Sonora, en donde la violenta se sigue registrando a todas horas del día, desde los límites con el estado de Sinaloa, hasta la frontera con la Unión Americana. Son muchos los muertos acumulados, en su gran mayoría jóvenes. Esto, al parecer, porque todavía existen vínculos de miembros del crimen organizado con jefes y agentes de las corporaciones policiacas.

López Obrador habla mucho de corrupción y de funcionarios corruptos, pero todavía no se ha visto aplicarles “mano firme” a sus funcionarios, como si la corrupción no existiera en su gobierno. Todo lo que ha hecho es ajusticiar a los anteriores funcionarios del gobierno anterior que presidió Enrique Peña Nieto, pero sin intención de detener a su antecesor que le entregó el poder seis meses antes del cambio oficial de poderes. Lo dejó actuar libremente al frente del país violando las leyes…y todavía lo sigue haciendo, violando las leyes.

El Presidente es un tipo muy astuto y un político muy “colmilludo” que sabe muy bien que tiene todo el poder en México, con mayoría de su partido Morena en el Congreso de la Unión (cámara de diputados y senadores) y que realmente no tiene unos partidos de oposición que le preocupen. El gobierna tranquilamente y hace lo que quiere…En sus visitas a los estados, López Obrador les dice a la gente lo que ellos quieren escuchar. Comete un error político, en casi un año de gobierno, sigue dividiendo a los mexicanos atacando a los ricos (fifis) y defendiendo a los pobres (chairos).

El mandatario nacional sabe bien que su gobierno no podrá funcionar sin la participación de los empresarios de todos los niveles, ellos son los que generan empleos y arriesgan su dinero creando nuevas empresas que después se convierten en buenos negocios que benefician a las comunidades. En el caso de Sonora, los trabajadores ganan salarios arriba del salario mínimo, pero es necesario que estos se incrementen por ser zona cara. No es la misma situación los estados del norte del país que los del sur y, López Obrador, no ha apoyado al norte. ¿Por qué, no sé?

Se dice que el presidente está en espera de ganar las próximas elecciones que se lleven a cabo en el país, en donde él está seguro que ganarán los candidatos de Morena y de esta forma tener en sus manos toda la República Mexicana y entonces sí convertirse en un “rey” o un dictador, como los hay en otros países del mundo…Ojalá que no…Deberían de checar muy bien su salud, porque en su gira de fin de semana por Sonora, se comparó con Jesucristo…Es importante que médicos especialistas estén muy cerca de él, pero “que no les den por su lado”, por el bien de México.

Integra FGR carpeta de investigación tras asegurar armas y cinco kilos de heroína

El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, integra carpeta de investigación por el delito contra la salud, luego de asegurar armas, cartuchos y droga en Caborca, Sonora.

Lo anterior, derivado de la puesta a disposición por parte de elementos de la Guardia Nacional, quienes al realizar un recorrido de inspección y vigilancia en las inmediaciones del Ejido “Salomón Quihuis”, localizaron dos vehículos sin placas de circulación con reporte de robo, uno de ellos blindado, que se encontraban en estado de abandono.

En su interior se aseguraron cinco armas de fuego tipo fusil AK-47 calibre 7.62x39mm, un arma de fuego calibre .50mm, 28 cargadores metálicos de diversos calibres, 475 cartuchos útiles de diferentes calibres y cinco paquetes que en conjunto contenían cinco kilos de heroína.

El agente del Ministerio Público Federal (AMPF) dio inicio a la carpeta de investigación y realiza los trámites legales correspondientes, para el esclarecimiento de los hechos y dar con él o los probables responsables del ilícito federal.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden, en política no hay amigos, solo compromisos.