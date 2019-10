Participa Gobernadora Claudia Pavlovich en el arranque de la colecta Teleton 2019

Con un llamado a la sociedad sonorense a sumarse a esta gran tarea que ha apoyado a miles de niños en sus terapias de rehabilitación, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano participó en el inicio del boteo de la colecta Teletón 2019.

Contando con la solidaridad de los hermosillenses y bote en mano, la mandataria estatal, acompañada de Karina Zárate Félix, directora general del Sistema DIF Sonora y Marisol Lomelí Pacheco, directora del CRIT Sonora, pidió a los automovilistas que circulaban por el bulevar Hidalgo se unieran a esta colecta anual, donando por lo menos un peso, para que sean más las niñas, niños y jóvenes quienes puedan contar con terapias para su tratamiento y mejoren, de esta manera, su calidad de vida.

“Es importante porque la verdad lo que ellos viven es un día de esfuerzo, de superación, son nuestro orgullo, estos niños son nuestro ejemplo de superación, de valentía y quiero que todos nos sumemos en esta causa. Sé que a veces la vida es complicada para todos, pero como siempre he dicho, nadie es tan pobre que no pueda donar un peso, y la verdad es que se requiere”, expresó.

La gobernadora Pavlovich recordó que, desde hace nueve años, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Sonora (CRIT), ha apoyado a miles de niños en sus terapias de rehabilitación, y como cada año, hoy requieren de la generosidad y solidaridad de los sonorenses para continuar con esta noble labor que cambia vidas.

Al reiterar que esta es una causa de muchos años, en la que miles de niñas, niños y jóvenes han mejorado conforme reciben sus terapias, la mandataria pidió a la comunidad que se sume para hacer la diferencia y en especial que a Sonora le vaya bien. Reconoció a los padres y familiares de todos esos niños, y a todo el equipo del CRIT Sonora, que hacen posible que mejoren su calidad de vida. “Sumémonos todos a esta gran tarea, y a empezar ahora con el boteo, y en especial a Sonora que nos vaya bien y que contemos con la solidaridad de todos los sonorenses”, reiteró.

¿Aprovecharía Celida a plantearle a López Obrador el problema de los baches? Ojalá que sí

Pensé que la Presidente Municipal de Hermosillo, Celida López Cárdenas, aprovecharía la estancia del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Hermosillo (Punta Chueca), para pedirle apoyo para la pavimentación del municipio, en donde las calles y bulevares se encuentra en muy mal estado. Ojalá la alcaldesa haya planteado la situación “en corto” al mandatario y este haga algo para sacar del “bache” en que se encuentra la hermosa capital de Sonora. Celida estuvo muy cerca de López Obrador y hasta se hablaron al oído.

El Presidente recibió bien todos los planteamientos que le hizo la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, ahora falta que se hagan realidad y que tanto la terminación de la presa “Los Pilares”, como las peticiones que se le hicieron por escrito, incluyendo la ampliación de la carretera Hermosillo-Bahía Kino, se realizan dentro de la actual administración estatal. El único compromiso que se echó en los tres días de gira por Sonora, fue la aportación de los 600 millones de pesos para la construcción de la presa…El Presidente de vio muy de acuerdo con la Gobernadora Pavlovich.

He presenciado tantas promesas de presidentes de la República en mis 45 años de reportero, que no hay que creerles mucho, algunas logran realizarse, pero la mayoría no. Cabe mencionar que López Obrador no se comprometió, al menos públicamente, con la gobernadora, pero hay que tener fe y confianza de que cuando menos cumpla con la mitad de las peticiones. Lo importante de esta situación, es que Claudia Pavlovich es muy insistente y no crea usted que dejará en paz al presidente y sus funcionarios. Claudia “no quita el dedo del renglón y exige”…Ya lo verán.

Continúa Trolebus cumpliendo con su labor de mostrar la historia de Hermosillo

Familias hermosillenses y visitantes de la ciudad pasaron una tarde llena de fantasía y diversión con el recorrido de trolebús denominado “Alicia en la ciudad de las maravillas”. Con personajes sacados del cuento, el paseo planeado especialmente para niños se trata de recorrer el Centro Histórico de Hermosillo y sus alrededores, mientras se relatan historias y un poco sobre el origen de la ciudad.

En el kiosco de la Plaza Zaragoza, Alicia empezó a narrar a los participantes detalles importantes de la historia de la región, como que la ciudad tiene su nombre debido al general José María González Hermosillo, quien participó en la lucha por la Independencia de México.

Mientras el trolebús sigue su camino, Alicia, la Reyna Roja y el Sombrerero señalan puntos emblemáticos de la capital sonorense como el Centro de Gobierno, Musas, Plaza Hidalgo, Cerro de Campana, Parque Madero, Caballero de Anza, Universidad de Sonora, entre otros.

Mediante dinámicas, juegos y bailes, los presentes conocieron datos importantes de Hermosillo, como la gran fiesta que se realiza para celebrar el aniversario de la fundación de Hermosillo, llamada Fiestas del Pitic, qué, por cierto, Pitic significa lugar donde se juntan dos ríos, que se refiere al Río Sonora y el Río San Miguel.

Los recorridos salen los viernes, sábados y domingos de Plaza Zaragoza, a las 18:00 horas; los boletos se pueden adquirirse momentos antes en el lugar, con un costo de 100 pesos por persona.

También, los interesados en llevar a los pequeños a este paseo pueden comprar los pases, de las 8:00 a las 15:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Fomento Económico y Turístico de Hermosillo, en Nicolás Bravo número 48, entre Hoeffer y Paliza, de la colonia Centenario.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden, en política no hay amigos, solo compromisos.