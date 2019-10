Anuncia HBO precuela de Juego de Tronos: House of the Dragon

Hasta ahora no se han dado a conocer quienes participarán en la serie y tampoco en qué época estará ambientada

México.- HBO reveló que será House of the Dragon la precuela de Juego de Tronos que realizará, esto tras darse a conocer que el capítulo piloto en el que Naomi Watts fungiría como protagonista fue desechado por los directivos de HBO.

En su cuenta de Twitter HBO dijo que la serie será co-creada por George RR Martin y Ryan Condal, Miguel Sapochnik se asociará con Condal como showrunner y dirigirá el piloto y los episodios adicionales. Condal escribirá la serie.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.

The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm

