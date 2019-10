Pide CPA ampliar carretera a Kino

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que respaldará a la mandataria en sus peticiones, incluyendo obras para dotar de agua a la comunidad de Punta Chueca

Para disminuir el índice de accidentes, en beneficio de la seguridad de las familias sonorenses e impulsar la productividad de la región de la Costa de Hermosillo, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador el proyecto para el mejoramiento y ampliación de la Carretera Bahía de Kino – Hermosillo, y le solicitó su apoyo para abastecer de agua a las comunidades de esta región.

Al participar en el Diálogo con los pueblos Comcáac o Seri, Pima, TohonoO’dham, Kikapú y población indígena migrante, en la conclusión de esta gira de trabajo de tres días del presidente de la República por la entidad, donde sostuvo encuentros con distintas etnias sonorenses, la mandataria estatal solicitó el apoyo federal para mejorar y ampliar a siete metros de ancho un total de 85 kilómetros de la Carretera 100, esto es, 3.5 metros por carril, por lo que la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, quedaría de cuatro carriles.

“Hay un tema que no quiero dejar de tratar, que todos los que viven aquí, que viven en Miguel Alemán, que viven en Kino, saben bien de lo que les hablo, de la Carretera de Hermosillo a Kino, que ha cobrado muchas vidas y donde también ha habido muchos accidentes, porque mucha gente trabaja de la tribu de aquí, pero también de los hermanos Triquis que van y vienen de su trabajo y que ha habido muchos accidentes”, afirmó.

Con este ambicioso proyecto, además de impulsar las actividades productivas, sostuvo la mandataria, se beneficiaría la movilidad estudiantil y facilitaría el acceso a los servicios de salud, lo que mejorará radicalmente la calidad de vida y el desarrollo de la población de esta área, además de fortalecer la seguridad de los visitantes que transitan esta carretera, sobre todo, en la época de verano donde aumenta el flujo vehicular considerablemente.

“Para que todos puedan transitar con mayor seguridad, para sus familias y para la gente que trabaja, es una carretera con muchísimo tráfico, tráfico pesado, tráfico de nuestra gente, de los jornaleros, de gente que va y viene con mercancía y sí necesitamos ese apoyo”, enfatizó.

La mandataria estatal explicó que en Sonora se han invertido más de 325 millones de pesos en carreteras alimentadoras, además de aplicar más de 45 millones de pesos en infraestructura educativa, como el complejo de las Villas del Papa, ubicado en la Costa de Hermosillo, lo que ha beneficiado en gran manera a las comunidades Seri, así como a los grupos indígenas que se han establecido en esta parte de Sonora, como Triquis, Zapotecos y Mixtecos.

Manifestó que el tema del agua es toral en dicha región, ya que es sumamente difícil hacerles llegar el vital líquido a estos puntos, por lo que solicitó al presidente de la República su apoyo para contar con los recursos necesarios a fin de abastecer de este líquido a las comunidades de esta zona.

“Es una zona que tiene mucho tiempo sin agua, y la verdad la presidenta municipal no me dejará mentir, pero es muy largo el camino para poderles traer agua a este lugar, muy, muy largo y sí necesitan agua”, aseguró.

Respalda AMLO a gobernadora

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su respaldo hacia la gobernadora Pavlovich, y su voluntad por seguir trabajando de forma coordinada en favor de las y los sonorenses y señaló que su compromiso es apoyar de manera especial y de manera preferente a la gente humilde, a los pueblos indígenas de México, y así se mantendrá, además de apoyarlos para la explotación pesquera responsable.

“Ya llegamos a un acuerdo con la gobernadora, estamos trabajando muy bien de manera coordinada con Claudia Pavlovich, no tengo con ella ninguna diferencia, aunque quieren algunos que nos peleemos, se van a quedar con las ganas, no me voy a pelear con la gobernadora de Sonora, y nos estamos poniendo de acuerdo para trabajar juntos, porque la patria es primero”, aseveró.

López Obrador se comprometió a seguir puntualmente las peticiones efectuadas por la gobernadora Pavlovich, en materia de carreteras y de abastecimiento de agua para esta zona, en beneficio de las comunidades que la habitan.