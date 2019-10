Decide Arrieta no salir de Filis

Aunque tenía la opción de buscar otro equipo el lanzador seguirá con Filadelfia

El pitcher Jake Arrieta no ejercerá su opción para salirse del último año de su contrato de tres temporadas y 75 millones de dólares que firmó con los Filis antes de la campaña del 2018.

Según los términos de su contrato, Arrieta podría darle fin a su contrato en esta temporada muerta si el equipo de Filadelfia no ejerce una opción para el 2021 que le garantizaría otros 20 millones por encima de su salario del 2020.

El salirse de su contrato significaría dejar sobre la mesa los otros 20 millones que ganaría en su actual contrato para entrar al mercado libre.

Con la campaña de Arrieta limitada a 24 aperturas debido a una lesión en el codo derecho que necesitó una operación, no es sorpresa que el serpentinero decida permanecer con los Filis para el próximo año.

Arrieta, quien fue reconocido con el premio Cy Young de la Liga Nacional en el 2015, registró 4.64 de efectividad esta temporada.