Abuchean a Trump en la Serie Mundial

El presidente estadounidense fue acompañado de su mujer y no fue bien recibido

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, no fue bien recibido en el Nationals Park, donde asistió al Juego cinco de la Serie Mundial entre Astros de Houston y Nacionales de Washington.

El Mandatario fue abucheado cuando su rostro apareció en las pantallas del estadio, además se escucharon gritos como “¡Enciérrenlo!”.

Los abucheos terminaron cuando Trump dejó de ser proyectado en imágenes.

La asistencia del Presidente causó controversia en la capital estadounidense; no lanzó la primera bola y fue su primera aparición en una Serie Mundial desde que asumió el cargo en enero de 2017.

Trump no es nada popular en Washington, donde recibió el 4 por ciento de los votos en el Distrito de Columbia y perdió tanto Maryland como Virginia en 2016.