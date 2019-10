Empieza AMLO a perder el piso ¿cómo se compara con Jesucristo?

Vaya que difícilmente se olvidará la cuarta visita por Sonora del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, en la que se comparó con Jesucristo, se lesionaron 10 reporteros de medios de circulación nacional que cubrían su gira al volcar la camioneta que los trasladaba, a quienes para colmo les recomendó no exponerse y mejor esperar el boletín.

Además López Obrador mostró, una vez más, que no tiene idea de cómo gobernar, ya que inició promoviendo la división entre “los de sangre azul” y las etnias.

Naturalmente, que la ocurrencia, por decir lo menos, de López Obrador, de compararse con Jesucristo, corrió como reguero de pólvora y él lo sabía, ya que anticipó “me van a criticar”, pero igual soltó el comentario.

¿Por qué? Porque simple y sencillamente no trae información sobre lo que está haciendo su gobierno, o porque no está haciendo algo que valga la pena mencionar y no tiene respuesta a los problemas sociales que van en aumento, entonces, ¿qué hace? Desvía la atención.

López Obrador, trae la misma cantaleta de su campaña y al empezar su gira por Álamos lo que primero causó fue división, al señalar que los “fifís” se creen de “sangre azul”, es decir, de nuevo, al reunirse con miembros de la etnia guarijío, lo que hizo fue dividir, que ha sido la constante de su gobierno, cuando se le olvida, que es presidente de todos y todas.

Asimismo, López Obrador responsabilizó a gobiernos anteriores de dejarle “un elefante muy pesado”, el cual, dijo, ya está empezando a andar, sin embargo, se le olvidó mencionar que muchos responsables de “pandear” al elefante lo acompañan en su gabinete.

Gobernadora Claudia Pavlovich no quita el dedo del renglón

Por su parte, quien se mantuvo en una postura vertical, de irrestricto respeto institucional, fue la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quien acompañó al presidente en su gira por las comunidades indígenas, en donde cabe señalar, que no hubo abucheos como en otras ocasiones contra funcionarios ajenos a la cuatrote.

Por cierto, que en Álamos, la mandataria estatal, logró que López Obrador, con quien hay que reconocer se nota que tiene buena química y ambos se respetan, se comprometiera a entregar los millones que faltan para concluir la presa Bicentenario “Los Pilares”.

Además, en el segundo día de actividades entregó la propuesta Sonora, que incluye las necesidades y programas urgentes para Sonora, la cual, le aclaró, que fue elaborada en coordinación con alcaldes, diputados locales y federales de Morena, así como de otros partidos, interesados en sacar adelante a la entidad.

Y este domingo, planteó la necesidad de ampliar a cuatro carriles la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, a fin de evitar accidentes.

Esperemos que lo logre, tal y como ocurrió con la ampliación de la carretera federal número 15, que nosotros conocemos como Cuatro Carriles y que ahora es prácticamente una autopista y a la que le faltan unos kilómetros por terminar, y ojala se logre para el próximo año, porque este, lo vemos difícil.

En general, a la gobernadora Pavlovich le fue muy bien en la gira de López Obrador, ahora esperaremos los recursos comprometidos y una respuesta clara a los planeamientos realizados.

Se llevan al baile al superdelegado Jorge Taddei

A quien no le fue tan bien fue al superdelegado, Jorge Taddei Bringas y al autodenominado líder social Alfonso Caanan, quien desde hace meses encabeza a un grupo que se ha adueñado de las casetas de cobro en la carretera federal, quien trató de sorprender a López Obrador, pero el sorprendido fue él cuando le señaló que cobrar o recibir una “aportación voluntaria” estaba mal y se tenía que acabar.

Incluso, Caanan intentó argumentar que eran “tres o cuatro” personas que lo hacían para obtener recursos para sobrevivir y lo atajó el presidente reiterándole que “eso está mal” y entonces, intentó justificar la ilegalidad, señalando que Taddei Bringas, era de quienes habían iniciado ese movimiento y lo aprobaba, pero ni así le dieron luz verde para que siguiera adueñándose de las casetas y menos para quedarse con la recaudación…

