Exponen resultados obtenidos en reciclacentros

Con la participación de ambientalistas y organizaciones civiles, y la exposición de diferentes artículos hechos de material reciclado, se celebró el primer año de que empezaron a operar los reciclacentros en Hermosillo.

El titular de Servicios Públicos, Norberto Barraza Almazán destacó que esto es gracias a la participación de la ciudadanía y el interés en el cuidado del medio ambiente.

Mencionó que llevan 55 semanas de este programa donde cada sábado se ha contado con la participación de por lo menos 240 familias en los dos puntos instalados en la ciudad, uno en Morelos y Portillo, en el estacionamiento de Soriana Bachoco y el otro en Navarrete y Quiroga, donde se recibe en promedio 4.5 toneladas de material reciclable.

“Este mérito ha sido exclusivamente de los ciudadanos, esto ha sido una labor de un año que ha ido de menos a más y realmente es el cimiento si queremos una ciudad diferente. Los mejores propósitos de la sociedad se deben ver reflejados en la práctica”, apuntó.

Mencionó que actualmente son 19 colonias las que se han sumado al plan piloto de separación de residuos y hay 50 más que están pidiendo este proceso de separación y que están acudiendo los recicla centros a dejar su material reciclable.

Agregó que se irán sumando de ocho en ocho las colonias a partir de noviembre próximo, y posteriormente cada mes.

Recibe niña scout insignia por acopio de pilas

Valeria Chávez González de 10 años, quien forma parte de los scout grupo 15 de Hermosillo obtuvo su insignia de desarrollo sustentable por el acopio de casi 50 kilos de pilas alcalinas, y fomentar el cuidado del planeta.

La menor quien es parte del grupo “Exploradoras del Pitic”, dijo que la idea surgió de la preocupación de ver a su mamá estresada por no saber donde depositar las pilas usadas luego de que los centros instalados en las paradas de los camiones dejaron de funcionar.

“La idea surgió de mi curiosidad porque mi mamá se estresaba mucho porque no podía dejar las pilas porque los centros de las paradas de autobuses ya no las estaban recolectando y nada más las dejaban”, expresó.

Narró que durante dos meses y medio estuvo recolectando las pilas en su colegio, su escuela de karate y en el trabajo de su mamá al tener conocimiento del gran daño que ocasionan a los mantos acuíferos cuando llegan a la tierra.

Valeria recibió su insignia de manos del encargado del Programa de Reciclaje del Ayuntamiento, Aarón Montaño, por su gran labor en el cuidado del medioambiente.