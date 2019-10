Entrega  gobernadora Proyecto Sonora a AMLO

En un esfuerzo conjunto de alcaldes, diputados locales, federales, senadores de todos los partidos políticos, y el Gobierno de Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador, el Proyecto Sonora, que consiste en un conjunto de proyectos para infraestructura, escuelas, vivienda y abasto de agua para los municipios.

Al participar en el Diálogo con los pueblos Mayo, Guarijío y Yaqui, celebrado en Etchojoa, la mandataria estatal explicó que se trata de un compendio de proyectos de infraestructura en los rubros de vivienda, escuelas y abasto de agua para los municipios, resultado de un trabajo conjunto de presidentes municipales, legisladores locales y federales y el Gobierno de Sonora.

Es un documento, dijo, en el que contribuyeron todas las fuerzas políticas en Sonora, con el único propósito de llevar beneficios a los ciudadanos para mejorar su calidad de vida.

“Por eso, presidente, me permito hacer aquí una petición muy especial, y como bien decía usted presidente, no es de partidos, porque partido es una parte, es de los gobiernos, de los gobiernos de todos, de los partidos de todos, pero en beneficio de la gente, trabajamos en un proyecto los diputados federales de Morena y de otros partidos, los alcaldes de Morena y otros partidos, todos juntos para presentarle un proyecto donde haya obra de infraestructura, pero sobre todo, escuelas, que haya agua, electrificación, vivienda, y muchas otras cosas que nuestra gente requiere, que se necesitan, que necesitan de a de veras”, detalló.

El pasado 11 de octubre, la gobernadora Pavlovich encabezó una reunión con diputados locales, diputados estatales, alcaldes y senadores, para integrar los proyectos más urgentes en sus municipios y distritos con los que se busca acceder a recursos federales y que se incrementen las participaciones y la inversión para Sonora.

En el documento se incluye la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Agua Prieta, obras de alcantarillado en Cananea, pavimentaciones en Cajeme con concreto hidráulico, un relleno sanitario para Pitiquito, pavimentaciones y recarpeteo en Hermosillo, Nogales y Navojoa; el equipamiento de pozo en San Javier; la construcción de bordo de contención en Santa Ana y la construcción de un paso a desnivel en San Luis Río Colorado.

También, se plantea la construcción de la planta de tratamiento de aguas negras en Miguel Alemán, la construcción de un gimnasio polifuncional en Puerto Peñasco, un nuevo centro de salud para Nogales, la sustitución del centro de salud en Santa Ana y la conclusión de la modernización del puente Douglas en Guaymas.

“Aquí le hago presidente entrega del proyecto hecho por todos los alcaldes, por todos los diputados y por todos los que requieren apoyos para las obras”, señaló.

Sin distingo de filiaciones partidistas

El presidente López Obrador manifestó una vez más su respaldo a la gobernadora Pavlovich, sin distingo de filiaciones partidistas, ya que en una administración deben trabajar conjuntamente todos los órdenes de gobierno por el bien de los ciudadanos.

“Estamos en comunicación, llevamos muy buena relación con la gobernadora de Sonora, que está aquí con nosotros, Claudia Pavlovich, y de una vez aprovecho para decir que no debemos de estarnos peleando, nada de pleito, podemos ser de partidos distintos, diferentes, pero ya estamos en el gobierno, el gobierno es de todos, no es de un partido, tenemos muy buena relación con el Gobierno de Sonora”, indicó.

En su mensaje, el presidente respondió a la petición que un grupo de estudiantes de bachillerato y padres de familia le hicieron a su llegada para que continúe en operación el plantel San Ignacio Cohuirimpo del Colegio de Bachilleres (Cobach) de la región y anunció que no será cerrado.

“De una vez aquí aprovecho para responder a los de Cecyt, (sic) a los del Cobach, que no se preocupen, no se van a cerrar las escuelas; si no se cierran las cantinas, mucho menos se van a cerrar las escuelas”, dijo.

Exponen en Pótam Plan de Justicia

Más tarde, en Pótam, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se reunieron con los ocho gobernadores de los pueblos tradicionales Yaqui, en la Ramada Tradicional de esta comunidad, donde se dio lectura del posicionamiento de las demandas históricas de la tribu y se acordó un Plan de Justicia para esta etnia histórica de la región.

Este Plan de Justicia contempla tres grandes temas: bienes y recursos naturales, agua y desarrollo regional, el cual se estará trabajando para dar respuesta a esta importante comunidad.

La gobernadora explicó al presidente que la etnia Yaqui requiere de mucho apoyo como obra de infraestructura, centros de salud, escuelas, medicinas y la permanencia de médicos en las comunidades de la región.

“Decirle que toda esta gente, es una gente buena y trabajadora presidente, que merece tener desarrollo, que merece tener mejor calidad de vida, porque finalmente eso es lo que queremos, que todos tengan una mejor calidad de vida y como usted bien dice, justicia social”, enfatizó.