“Muerto el niño”, a ¡señalizar el pozo!

“En guardia” mujeres ante inseguridad

“Sacan a balcón” a “Presi” de la CEDH

Se ven bien con el “Mirada con Causa”

Advierten a los malapagas del Isssteson

“Muerto el niño”, a ¡señalizar el pozo!…Y cambiando un poco el dicho, en la que sí que aplica aquello de que, “muerto el niño a tapar el pozo”, o en este caso a señalizarlo, es en la tragedia que recién tuviera lugar en esta Capital, cuando por una obvia negligencia de Agua de Hermosillo (Aguah), cuyo director es Alfredo Gómez, un ciclista cayera en un socavón de la red del drenaje y desapareciera. ¡Zaz!

Pues hasta que se registró ese trágico y comentado suceso en la colonia Sonacer, es que están analizando la posibilidad reforzar la señalización con nuevos materiales en esa clase de hundimientos, que reiteradamente se presentan por lo vieja y obsoleta de la tubería, aún y cuando la principal causa fuera la indolencia con que actuarán Gómez Sarabia y sus malos operadores, por no repararla en tiempo y forma.

Si se toma en cuenta que era un hoyanco que tenía más de 15 días de haberse reportado por los vecinos de ese sector, pero ni así lo arreglaron, sumado a que ni siquiera colocaron los señalamientos adecuados, de ahí quien terminó por precipitarse al fondo, es Julio Manuel Rodríguez Castro, de 63 años de edad, al intentar sacarle la vuelta, “llevándoselo” las corrientes de aguas negras. De ese pelo.

Sin embargo una vez más está quedando demostrado que no hay mal que por bien no venga, a raíz de lo adelantado por el coordinador de Operaciones de Aguah, un tal Herman Valenzuela Salas, de que ya están proceso de diseñar una malla ciclónica de poco peso para cubrir esos socavones, que se le agregaría a las barras de concreto, a fin de resguardar mejor el área y así advertir a conductores y peatones. ¿Será?

Con lo que de alguna manera Valenzuela dio a entender, que a como señalizan actualmente esos cráteres acuáticos, lo hacen muy deficientemente, o no suficientemente bien, como para advertirle del peligro a los ciudadanos, y para prueba está esa lamentable desgracia de Rodríguez Castro, al que testigos de la calle Juan de Dios Bojórquez, esquina con Cerro Prieto, vieran caer y desparecer en ese colector abierto.

Aunque eso y más puede esperarse, después de que el aludido funcionario reconociera que una vez que reciben el aviso de esas hundidas, acuden en un máximo de 72 horas para verificar el lugar, y por lo que se ve a las semanas inician con las reparaciones, de ahí el porque es que quieran mejorar en cuanto a las señales, porque de lo de las reparadas, nomás no han dicho porque tardan tanto, como en este caso. ¡Ups!

“En guardia” las mujeres ante inseguridad…Vaya que lo que refleja el como ya está la percepción de inseguridad en esta Capital, es el revelador dato que diera a conocer la directora de Atención a la Mujer, Karem Valles Sanpedro, de que de febrero a la fecha ya van mil 200 féminas inscritas en los cursos de defensa personal, lo que exhibe el temor que hay. ¡Vóitelas!

O séase que a ese extremo es que ya se han rebasado las expectativas, a decir de Valles Sanpedro, por como calculaban o esperaban contar con una meta de unas mil damas participantes, pero ya superaron esa cifra, misma que todo hace indicar que continuará a la alza, por como hoy en día ya ha quedado demostrado que la delincuencia no distingue sexo, a la hora de atentar contra sus víctimas. ¡Tómala!

Luego entonces así es como las adelitas se han estado apuntando para acudir a los Centros Hábitat, ubicados en diferentes colonias, y ya no para recibir clases de zumba, sino para que las enseñen a defenderse y que “no se las vayan a zumbar”, aunado a que con esa capacitación también estarán preparadas para no ser víctimas de la violencia intrafamiliar, porque al menos así se la podrán “capear”.

Y sí que amerita el que hoy en día estén preparadas para enfrentar un ataque físico, tanto en la vía pública, como en sus casas, como igual lo denota la estadística, de que actualmente en esa dependencia municipal atienden de una a tres denuncias diarias por acoso sexual a estudiantes en los camiones urbanos, principalmente por tocamientos, de ahí la importancia de que sepan “ponerse en guardia”.

Así de grave está esa problemática, si se toma en cuenta que no todas las agresiones son denunciadas, de ahí el porque además se les ofrece atención psicológica y asesoría legal. ¿Cómo la ven?

“Sacan a balcón” al “Presi” de la CEDH…Al que sí que “le pegaron” una nueva quemada, es al pintado “Presi” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro González Avilés, por como ventanearan que nomás no han apoyado al Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación (Ccpred), de ahí el porque seis de sus once miembros ya mejor optaron por renunciar. ¡Pácatelas!

En esos términos esta la exhibida que le dieran a Pedro Gabriel, y vía una de las ex integrantes más representativas de ese órgano, como es Silvia Núñez Esquer, al apuntillar que decidieron dejar esas posiciones a un año de la celebración de la próxima sesión, que son dos de dos años cada una, y cuya segunda es la del 2018-2020, por simplemente no ver nada claro, en cuanto al respaldo prometido.

Razón por la cual es que consideran que se diera esa desbandad, y a todas luces como consecuencia de la desmotivación provocada por los de la CEDH, al simplemente no reconocerles y valorarles el esfuerzo que hacen, aún y cuando el cargo que desempañan es honorario, o por amor al arte, es decir, sin ningún pago de por medio, pero ni así les dieron su lugar y menos un espacio para cuando menos sesionar.

Aún y cuando no descartan y que sea una estrategia de González Avilés y sus malas compañía, ya que al no poder tener un “control” del citado Consejo del Ccpred, es por lo que tal vez determinaran no tomarlo en cuenta, de ahí que sólo le estén apostando a una simulación, a la que se intuye que no se quisieron prestar los renunciantes, y que es algo que no se sabía, hasta ahora que aflorara. De ese tamaño.

Se ven bien con el “Mirada con Causa”…Quien está claro que se ha seguido “viendo bien” en cuanto a su operatividad, es Ernesto De Lucas Hopkins, el jerarca del PRI Sonora, por como ahora impusieran un récord nacional con el programa denominado “Mirada con Causa”, como resultado de las jornadas que recién llevaran a cabo en Álamos, Navojoa y Cajeme. Ni más ni menos.

Y es que a través de la Secretaría de Gestión Social del tricolor, en esta ocasión han promovido el que cientos de personas acudan a realizarse exámenes de la vista gratuitos, y el que a la vez adquieran lentes graduados a muy bajo costo, o casi precios regalados, como parte de una estrategia para apoyar la economía, por aquello de que todo lo que hoy en día se pueda ahorrar es más que bueno. ¿Qué no?

Motivo por el cual es que a ese grado se sentara un precedente en esas localidades del Sur del Estado, por esa gran afluencia de ciudadanos que hubiera para checarse el cómo andan de los ojazos, como lo destacara De Lucas Hopkins, por la cantidad de atenciones que tuvieran, como parte de una cruzada que manejan que ha sido todo un éxito a nivel País, luego de ser impulsada por el ex partizado. ¡Qué tal!

De ahí que el también apodado “Pato” De Lucas considerara, que esa positiva respuesta que han tenido de la ciudadanía para beneficiarse de esa clase de política asistencial, es resultado de que los gobiernos de Morena han abandonado a su suerte a la gente, en temas prioritarios como el de salud, económico y seguridad, de ahí el porque estén aprovechando opciones como esas que les están llevando.

Advierten a los malapagas del Isssteson…Ahora sí que luego de que por las buenas no entendieran, a los que tratarán “vacunarlo$” por las malas, es a los organismos que liquidan de forma directa sus cuotas y aportaciones al Isssteson, y que presenten adeudos históricos, al anunciarse que les suspenderán los servicios médicos de pensiones y de vivienda por “exce$o de pago”. ¡Palos!

En esos términos está la advertencia que les hiciera el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), Pedro Ángel Contreras López, ya que sin revelar cuántos son, como tampoco sus nombres, pero les adelantó que tienen hasta el venidero Día de las Brujas, o el 31 de octubre, para “ponerse al corriente”, o de lo contrario dejarán de atenderlos.

Al ser un atra$o a todas luces inexplicable, si se toma en cuenta que se supone que a los trabajadores les hacen los respectivos descuentos en las nóminas, lo que deja entrever que no los reportan, de ahí el porque la Junta Directiva de ese Instituto decidiera “cortar por lo sano”, al ya no poder seguir financiando ese déficit o carga que le representan, al no cumplir con sus consabidos pagos. ¡Ñácas!

Aún y cuando no es la primera vez que Contreras López y sus operadores tienen que recurrir al bisturí por esa causa, o para obligarlos a que paguen como la mayoría lo hace, porque igualmente en el último trimestre del año pasado les notificaron una suspensión similar a 14 entes de esa clase por las mismas razones, o bien porque no habían actualizado el Convenio de Servicios, y de esa forma rectificaron.

Es por lo que en esta ocasión pretenden que entren en razón, pero sobre todo en liquidez, y tener los mismos resultados favorable$ que en el 2018, porque de lo contrario ya les dejaron en claro, que se quedarán sin las prestaciones estipuladas en el Contrato de Prestación de Servicios, y sin poder quejarse de esa cancelación, por aquello de que no pueden exigir si ellos no cumplen con su parte. Así el dato.

