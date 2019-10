Fernando Pavón acusa campaña en su contra y Gustavo Matosas por hechos extradeportivos

MÉXICO — Fernando Pavón, agente de jugadores, acusó a un periodista y a su exesposa de elaborar una campaña contra su persona y Gustavo Matosas, luego que anoche en el noticiero de Televisa, en el segmento Perla Negra ,se revelaran audios que al parecer involucran a ambos personajes con un acto de presunta corrupción en la transferencia del jugador uruguayo Matías Britos al club León.

“Es una campaña para dañarme a mí, a Gustavo Matosas”, afirmó tajante el promotor vía telefónica. “El propósito de esta campaña es un tema personal que excede lo profesional. Hay intereses de dos personas que quieren lograr una ventaja editando audios para hacerme daño”.

¿Quiénes son esas personas?

“Lo van a tener que probar. Lo van a tener que probar. Es un periodista de la zona de Quintana Roo y una persona que estuvo vinculada a mí sentimentalmente por 13 años. Estas dos personas”.

¿Me puedes dar el nombre de estas dos personas para saber de quién estamos hablando?

“Por un tema de mi abogado me dice que no lo puedo decir porque está la justicia, pero es un periodista de Quintana Roo y mi exesposa”.

Pavón aseguró que hasta el momento no ha hablado con Gustavo Matosas, sin embargo, precisó que todas sus declaraciones se pueden cotejar con club León, porque asegura que cuando llegó con los Esmeraldas él no lo representaba.

“Hay otro agente que le trae una oferta a Matías Britos para el León y otro agente para Italia. Yo no lo llevo a Britos al León, lo lleva otro empresario que negocia con León. Si no, pregúntenle a la gente del León. Yo aparezco al año y medio después, lo convenzo de poder representarlo (porque había dejado a su representante anterior), para manejarlo. Lo ayudo en la renovación contractual de León, sí, luego va a Pumas en una negociación entre clubes y luego se va Arabia en una operación donde lo llevé, Matosas no estaba en Arabia”.

Se le preguntó a Fernando quién era ese empresario, dueño de la carta de Britos, pero adujo que por respeto a él no podía nombrarlo.

“Es una total falsedad que Matosas me haya pedido dinero por Britos. Que tengo amistad con Matosas, por supuesto, que tengo negocios particulares fuera del futbol, también, lo he tenido en Uruguay, cuando Matosas empezaba a jugar al futbol. Hemos comprado propiedades. Como tengo otros negocios particulares con otros jugadores que yo represento”.

¿Cómo aparece entonces el audio?

“Quisiera saber, porque nunca hubo una llamada a Matosas que muestren en 27 años de trayectoria yo he ganado con una sola persona representada por mí. Me imagino que esto es una tercera persona que participó en una reunión, pero díganme por favor en el audio ¿dónde aparece León? ¿Díganme la fecha?”

¿Desmientes totalmente que hayas negociado a Matias Britos con León?

“Totalmente, totalmente bajo mi responsabilidad absoluta. No lo negocié el convenio. Que me lo muestren. Es más, hablan de la corrupción en el futbol, Matosas llegó a León. ¿Qué jugador mío llevó Gustavo al León? ¡ninguno! Luego en el América ¡ninguno! Al Atlas ¡ninguno! Entonces lo que hablan es falsedad, son audios acoplados, no son llamadas. Yo no sé quién grabó y editó, pero por un tema legal no lo puedo decir. Se van a tener que atener a las consecuencias”.

En el audio se escucha que se habla de un negocio ¿De qué se hablaba?

“De la compra de mi apartamento en Uruguay”

Hay una parte, Fernando, donde dice Gustavo Matosas: “el negocio” y menciona un plan A, B y un plan C…

“Perfecto. Te lo voy a decir, se estaba hablando de un gerenciamiento en China de un equipo de futbol y que la idea era que yo llevara a dirigir a Matosas a China ya que él había jugado en China. Ahì es donde le hablo de Matías Britos, le digo que si cree que Matías pueda jugar en el futbol chino y me dijo: ‘sí’, porque va bien de arriba y es rápido y si no es él que otro jugador te parece, puede ser plan B.

“Sobre el dinero está la parte de que él me iba a comprar un apartamento y yo a su vez tenía que comprar un local a él que tenía en renta. Le dije cómo le hacemos si tú estás en México y me dijo: ‘me llevás el dinero a la casa de mi vieja’. Insisto, esto es una campaña para dañar a Matosas y a mí, una persona que estuvo sentimentalmente vinculada conmigo durante 13 años y un oportunista extorsionador”.

Hay una parte donde se habla de dinero por Britos… mencionan que ahí va el jugador Varela y el agente Greg Taylor

“Lo explico concretamente. Estamos hablando de China. Él me dice capaz que te pasan una oferta de millón y medio y no es mucho, porque yo no representaba a Britos, sino otro agente, yo no era dueño, Britos tenía contrato vigente con un club y lo representaba otro agente, entonces me dice: ‘capaz que no es mucho el número que dan para yo negociar con el club’, pero no una plata que yo me iba a llevar y luego se la compartiría a Matosas. Luego unen una conversación editada de un tema de apartamento y compra de local con algo que no tiene nada que ver”.

“Sobre Greg Taylor aclaró que él representaba a Matosas y si Matosas se iba a China ¿Qué tenía que ver su representante en la operación. Si iba a China Greg no tenía que ver nada. Greg queda fuera de la ‘Copa’. Es como decir queda fuera de la negociación”.

“La verdad lo desconozco si era verdad o no. Sí sé que había una especie de veto por una pelea de Gustavo con un agente y desavenencias conmigo, se decía de un tema de Atlas. Yo no hice operaciones en Atlas. Insisto, hay gente que quiere dañar. Doy la cara y la seguiré dando. Si es así ¿por qué pudo dirigir a San Luis? ¡Es una locura! Yo no lo traje a San Luis”.

¿Por qué te quieren extorsionar?

“Es un tema que quiero dejar acá. La justicia va hablar sola. Estoy tranquilo. La ley dice que cuando dos persona terminan algo viene el divorcio corresponde el 50 por ciento para cada una de las partes. No hay otra, cuando quieren extorsionarte que no van. Este es un tema que no tiene que ver con futbol. Si tienes un audio de presunta corrupción ¿lo presentás siete años después?”.

¿Entonces no es una llamada telefónica, Fernando?

“De ninguna manera. Estaban dos personas más (risas)”

Entonces, ¿sabes quién grabó?.

“¿Quién grabó? No puedo decir, pero dos más dos son cuatro. Más o menos te expliqué un poquito por arriba. Estaba mi madre y otra persona más y en otra reunión estaba un agente chino y no sabía que se estaba grabando. Entonces esto ya venía de hace tiempo. La ambición puede más que la razón y el querer dañar por el despecho”.

A través de los años se maneja la corrupción entre agentes de jugadores, directivos y entrenadores, quienes se quedan con comisiones de futbolistas… ¿Puedes meter las manos al fuego por agentes deportivos y entrenadores?

“Puedo meter las manos al fuego por mi y por Gustavo Matosas. Por ejemplo ¿Mourinho es corrupto porque Mendes le lleva jugadores? ¿Es corrupto Guardiola porque el hermano es agente? Es una locura. Que lo muestren. Acá son muchas acusaciones. A mí que me traigan una prueba. Cuando un club dice me gusta este jugador y me lo pide y yo soy intermediario esta bien. Matosas no necesita llevarse un peso. Esto es lógico desde que Matosas llegó a San Luis y estaba la negociación mía de divorcio. Se unieron el hambre y la necesidad para tratar de dañarme y dañar a Matosas por su regreso al futbol mexicano”.

¿Ya hablaste con Matosas?

“No, aún no. Estaba en una parte que no tenía línea, pero quería aclararlo porque es una locura. Se comete un error muy grande. Involucran a Britos que no tiene nada que ver, pero bueno.. ¿no te parece raro que lo hayan sacado previo al juego contra León? Ocho años después. ¿Por qué está editado? ¿Por qué esta cortado, editado?

¿Consideras algo legal?

“En contra del medio, no creo. Ellos transcriben algo que le dan, pero sí contra ese periodista que entrega algo editado”.

Con información de ESPN.