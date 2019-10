Se fortalece Sonora en el sector aeroespacial

Junto a empresarios ingleses inauguró las instalaciones de la firma ShimtechGroup

La llegada de empresas internacionales le da un gran impulso al desarrollo en la entidad, al promover e incentivar actividades de alto valor agregado, atraer inversiones y generar empleo especializado, lo que ha colocado a Sonora como el segundo lugar del ranking nacional de clústeres aeroespaciales, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al inaugurar las instalaciones de ShimtechGroup.

La mandataria estatal resaltó que el clúster aeroespacial que se ha creado en Sonora es de gran relevancia para el estado, producto de la calidad de su manufactura, al convertirse en una entidad con alta calificación en su mano de obra y por la atracción de inversiones extranjeras.

“Estamos pasando a una nueva era, la era aeroespacial, y la verdad me da mucho gusto que sea aquí en Hermosillo donde logremos estos sueños; siempre he pensado que pensar en grande e ir un paso adelante es lo que nos va a hacer una sociedad que realmente genere lo que necesitamos, armonía, paz y empleos bien remunerados”, afirmó.

Para dar soporte a estas empresas aeroespaciales, dijo la gobernadora Pavlovich, el estado cuenta con “Sonora InstituteforAerospace and AdvancedManufacturing (SIAAM)”, centro de entrenamiento especializado en el cual se ha capacitado a técnicos que hoy están trabajando en las principales compañías del sector.

“Me da mucho gusto tener en mi estado el SIAAM, que es un lugar donde se capacita a más de cuatro mil personas, han capacitado a técnicos para esto, para la industria aeroespacial; que sea atractivo, que la mano de obra de nosotros sea la más capacitada, la mejor”, enfatizó.

Mike Rauch, presidente de la División ACTI, así como Brian Williams, CEO de ShimtechGroup, agradecieron el apoyo de la gobernadora Pavlovich, para la llegada de esta empresa a Sonora, y coincidieron en que en el estado existe una mano de obra muy calificada que beneficia en la producción y en la mejora de tiempos.

“Una hermosa ciudad, con muchas universidades, con un grupo de trabajo talentoso, todo por los técnicos con buena licenciatura para ingenieros”, afirmó Brian Williams, CEO de Shimtech Group.

Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía, señaló que con la llegada de Shimtech, Sonora se sigue catapultando como uno de los estados con mayor desarrollo aeroespacial, siendo líder nacional en la fabricación de turbinas, y el mayor centro de fabricación de componentes de motores aéreos de México.

“Shimtech llega a Sonora con una inversión de 20 millones de dólares, va a generar 50 empleos actuales y 150 empleos proyectados en el mediano plazo; en el Gobierno del Estado, y en la Secretaría de Economía, nos sentimos muy complacidos de que una empresa de este nivel confíe en Sonora para avanzar en su estrategia de crecimiento global”, manifestó.