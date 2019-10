¿Por qué los grandes directores de Hollywood critican el cine de Marvel?

Durante las últimas semanas, las críticas a la calidad de las películas Marvel no han hecho más que aumentar: a las declaraciones de Scorsese, ahora se suman las de Coppola e incluso la del director español Pedro Almodovar, que ha insistido que las grandes franquicias superheroicas necesitan “más sexo”. ¿Qué hay detrás de todas las críticas a las grandes sagas que dominan en la actualidad la taquilla y predominan en el gusto del público? Quizás todo se trate de una visión sobre cómo funciona Hollywood y cuanto afecta al cine minoritario.

Martin Scorsese no considera que sea “cine”, Coppola las llamó “despreciables” y ahora Pedro Almodovar insiste en que los superhéroes del cine “están castrados”. Últimamente, el gran debate en Hollywood parece relacionarse de manera directa con la forma en la que Marvel ha creado lo que es, quizás, uno de los productos más rentables del mundo del entretenimiento actual. El cine de superhéroes se encuentra ahora mismo bajo el escrutinio de los grandes nombres de Hollywood, mientras fans de las sagas más queridas de los últimos años y defensores de los directores más emblemáticos de nuestra época se enfrentan en redes sociales. La gran pregunta que surge es inevitable. ¿Por qué ahora?¿Qué ocurre que nombres míticos de la meca del cine dediquen su atención a la calidad y al éxito de un tipo de películas tan alejadas a su ámbito natural?

Podría parecer que se trata de un ataque gratuito y directo contra una forma de crear espectáculo que no requiere mucho esfuerzo: después de todo, las franquicias cinematográficas más taquilleras acumulan cifras astronómicas que difícilmente podrán ser igualadas a medio plazo. La dupla Marvel y Disney alcanzó este año 7.670 millones de dólares en ganancias netas de recaudación de taqulilla todo un récord en la industria, solo superado por el mismo Disney, que en el 2016 alcanzó 7.610 millones de dólares en la taquilla global.

No obstante, se trata de variables más complicadas que con toda seguridad han provocado que buena parte del mundo del cine se estén preguntando si, en el futuro, el cine se poblará exclusivamente de franquicias dirigidas a un target muy joven o muy específico, basado en las grandes mitologías de la cultura pop. ¿Hay espacio para el cine de autor o uno más arriesgado? ¿Qué puede ocurrir cuando la fase cuatro del Universo Cinematográfico Marvel lleve a una nueva dimensión la propuesta del estudio y que definitivamente involucre a buena parte de la llamada lista AAA de la meca del cine? La inclusión de la ganadora del Oscar Angelina Jolie en The Eternals no es gratuita, después de sus experimentos en la silla de directora. Además, cada vez más notorio que directores, productores y actores parecen encontrarse más cerca de la disyuntiva sobre la necesidad inevitable de engrosar la siempre creciente lista de grandes nombres detrás de los héroes de la cultura popular.

¿Es ese panorama lo que preocupa a los directores más célebres y pilares fundamentales del cine tal y como lo comprendemos en la actualidad? Es probable que se trate de una preocupación legítima en ciertos ámbitos y también una llamada de atención sobre la forma de hacer cine en la actualidad.

Con información de Hipertextual.