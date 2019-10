Inicia Primer Congreso de Actualización Médica en el Isssteson

El director de la institución, Pedro Ángel Contreras, junto al secretario de Salud, Enrique Clausen, destacaron la importancia de contar con personal médico preparado y con humanismo

Con un llamado a seguir fortaleciendo el servicio en beneficio de los derechohabientes, así como el reconocimiento a mujeres y hombres dedicados a la medicina, por su profesionalismo y calidez humana en la atención, inició el Primer Congreso de Actualización Médica del Isssteson.

El evento fue presidido por el secretario de salud de Sonora, Enrique ClaussenIberri, en representación de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano; por el ex secretario de salud federal, José Narro Robles; así como por el anfitrión, Pedro Ángel Contreras López, director general de Isssteson, con la presencia de invitados especiales y médicos de distintas dependencias.

Contreras López dio la bienvenida a las autoridades, así como a los asistentes, entre ellos también personal médico, de enfermería y otras áreas de atención en salud del Isssteson, destacando de ellos el esfuerzo y dedicación a su labor.

“Me queda muy claro que si bien es importante contar con instalaciones dignas, con equipamiento médico, con suministros e insumos para atención médica, con suficiente abasto de medicamentos, también es cierto que lo más valioso con que cuenta el Instituto son ustedes, el personal médico y de apoyo a la salud que desarrollan su labor con un gran compromiso y humanismo”, enfatizó el titular del Isssteson.

José Narro Robles, por su parte, agradeció la invitación al evento, donde además de participar en la ceremonia de inauguración, impartió la conferencia magistral “Salud bioética y oncología”.

“La salud es, ha sido y debe seguir siendo un elemento de unidad nacional, frente a la enfermedad todos somos iguales. Celebro que me hagan el honor a mí, de recibirme aquí, para platicar con ustedes de México, de Sonora y de la salud”, expresó el también ex rector de la UNAM.

En nombre de la gobernadora Pavlovich, Enrique ClaussenIberri destacó la labor de los profesionales de la salud y llamó a seguir trabajando en el fortalecimiento del primer nivel de atención, contra la mortalidad infantil y materna, así como atacar las principales causas de muerte y enfermedad de los sonorenses, pero resaltó tres importantes retos que enfrentar.

“Tenemos que seguir trabajando en el embarazo infantil y de adolescentes, y en dos temas más que nos están pegando muy duro, en el tema de las adicciones y en el tema de los problemas de salud mental, vamos a unirnos todos como sociedad, sobre todo, para trabajar en estos tres últimos temas”, dijo el secretario de Salud.