Da Fabiola Campomanes su versión sobre acusaciones de Jonathan Islas

La actriz y cantante no se dejó de los señalamientos de quien fue su novio y lo desmintió sobre golpiza

Fabiola Campomanes no se dejó de las acusaciones de Jonathan Islas, quien la tachó de golpearlo y de tener supuestamente droga en su casa, esto después de haber pasado la noche juntos.

Un día antes, el actor utilizó las redes sociales para irse con todo en contra de la actriz, mostrando algunas heridas en su boca, incluso llamó a una ambulancia para acusarla dejando bien claro que no le hizo nada a Fabiola Campomanes, quien según salió corriendo cuando lo golpeó en el rostro.

Ahora Fabiola dio su versión de los hechos por medio de un video, donde desmiente al histrión complicándose más la cosa debido a las versiones de ambos.

“No había dado la cara primero que nada porque fui a la delegación a levantar una denuncia, a contar lo que viví desde la madrugada de hoy, y esta es la verdad, yo tenía una relación sentimental con Jonathan Islas y el día de ayer decidí terminarla…”, dijo Fabiola al empezar hablar.

“Fui a una fiesta a la que me invitaron unos amigos a un cumpleaños, al que él no fue invitado, no sé como entró a esa fiesta, pero bueno llegó ahí en estado de ebriedad, y lo primero que hizo al verme fue agredirme, no solamente me empezó agredir a mí, empezó agredir a la gente que estaba a mí alrededor…”, dijo Fabiola.

Por si fuera poco Fabiola dijo que regresaron a su casa el mucho más agresivo por lo que decidió irse a su cuarto mientras el durmió en la sala, por lo que la famosa se hizo la dormida para que Jonathan no siguiera molestándola, pero a las diez y cuarto de la mañana le pidió que se fuera de su casa, ya que su hija estaba dormida, por lo que al parecer él se negó, pues Campomanes en ese momento le dijo que habían terminado.

Cabe mencionar que el actor subió a sus historias una prueba de antidoping donde asegura haber salido negativo dejando en claro que no estaba bajo los efectos de ninguna sustancia como asegura Fabiola.