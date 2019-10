Cumple Jane Fonda tercer arrestro por protestas en el Capitolio

La actriz estadunidense volvió a ser detenida este viernes en las escalinatas del emblemático inmueble mientras participaba en una protesta contra la crisis climática

La actriz estadunidense Jane Fonda volvió a ser detenida este viernes en las escalinatas del Capitolio, en Washington, mientras participaba en una protesta contra la crisis climática, su tercer arresto consecutivo por el mismo motivo.

Junto a Fonda fue detenido el también actor Ted Danson, y otra treintena de personas.

“Hoy, la policía del Capitolio de EU arrestó a 32 personas por protestar de manera ilegal”, señaló la directora de comunicación de la policía de Capitolio, Eva Malecki, en un comunicado.

Los dos pasados viernes, Fonda ya fue arrestada en las escalinatas del Congreso junto con un puñado de manifestantes que reclamaban decisiones del Gobierno para contrarrestar el cambio climático.

Fonda prometió que continuaría estas protestas durante 14 viernes, que es el tiempo que la actriz estará en la capital de EU para la producción de la serie “Grace and Frankie”.

Para las protestas actuales contra el calentamiento global, Fonda se ha inspirado en la activista sueca Greta Thunberg, de 16 años, que ha incitado huelgas de estudiantes en todo el mundo que reclaman la atención sobre el problema del cambio climático.

Greta ha dicho que tenemos que actuar como si la casa se estuviera quemando. Llamaré estas protestas el ‘simulacro de incendio de los viernes. Ustedes no lo ven, pero tengo una armadura que me protege. Tengo 81 años. No hay nada que puedan hacerme. No importa lo que hagan”, afirmó la actriz.