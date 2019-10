Quieren “$acar raja” los “Onachafa$”

Hará gira todo el fin de semana AMLO

Que se suicida una empleado por la 4T

Exhibe nivel dirigente de la Sección 28

Quieren “$acar raja” los “Onachafa$”…Y aunque todavía no hay una claridad, en torno a la volada propuesta que hicieran los diputados federales de Morena para regularizar lo “autos chuecos”, lo que son los cabecillas de las diferentes organizaciones “Onachafa$” ya están queriendo $acar el aguinaldo por adelantado, al desde ya estar exhortando a tener actualizada su afiliación. De ese pelo.

O séase que así está la vaquetonada o agandalle, que a río revuelto pretenden hacer los promotores de esas “Pafa$” que promueven y amparan el contrabando de carros extranjeros, como por ejemplo el por algo mal afamado de Gamaliel Cañedo Maciel, que regentea la Organización de Defensa del Patrimonio Familiar Sonorense A.C. (Odepafa), a partir de esa propuesta presentada en la Cámara de Diputados.

Si toma en cuenta que con la intención de llevar ventaja económica, lo que es Cañedo y otros vívale$ por el estilo, ya están dando como un hecho esa modificación que incluyeran en la Ley de Ingresos federal del 2020, que proyecta que para el próximo año ya pudiera concretarse esa regularizada, aún y cuando nomás es una iniciativa que pusieran de relleno los legisladores morenistas, de ahí que sea poco probable.

Tan es así que los operadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya advirtieran, que lo que son ellos no tienen contemplada y mucho menos presupuestada esa nacionalización de vehículos “chocolates”, con todo y que los “levantadedos” morenos reconocieran que es con un fin recaudatorio, y menos después de que las compañías automotrices ya pusieran el grito en el cielo. Ni más ni menos.

Sin embargo lo que son algunos de esos impulsores de esa ilegalidad sobre ruedas, incluso se jactaron de que esa posible nacionalización vehicular, según esto es producto de la negociación que durante varios meses sostuvieron con los tribunos del Congreso de la Unión, y que dizque concluyó con esa proposición para que se mexicanicen alrededor de 18 millones de esos carruajes que circulan en el País. ¡Ajá!

Es por lo que ahora no sólo se están “parando el cuello”, sino además asumiendo una actitud “buena onda”, al llamar a quienes tengan un “auto caliente” de ese tipo para que lo registren con ellos, obvio que con el respectivo cobro de varios cientos de pesos, por manejarse que en Sonora hay unos 300 mil de esa “clase”, de los cuales calculan que únicamente uno 20 mil están afiliados, de ahí “el filón” que tienen.

Y en tanto que desde ya se frotan las mano$ con esa probabilidad, la cruda realidad es que ayer en el Senado iban a revisar esa ocurrencia que tuvieran los congresistas que representan al gobierno de la Federación, y que de acuerdo a lo adelantado por el coordinador de los senadores morenuchos, Ricardo Monreal, todo apunta a que no pasaría, por la supuesta promesa que le hiciera a las empresas armadoras.

Aunque lo que es la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, ayer se pronunció a favor de que se regularicen los “chocolates” rodantes que ya están dentro del territorio nacional, pero siempre y cuando no se autorice la entrada de más, y por el contrario ahora sí se “sellen” las fronteras contra esa contrabandeada que ha sido un cuento de nunca acabar, por como legalizadas han ido y venido. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hará gira todo el fin de semana AMLO…Quienes ya alistan sus mejores galas o indumentarias tradicionales, son las comunidades autóctonas de la Entidad, al confirmarse la vista de tres días que desde hoy y hasta el domingo les hará el “Pejidente”, Andrés Manuel López Obrador, como parte de su gira denominada “Diálogo con los Pueblos Indígenas”, para hablar de viva voz con ellos.

Pues en base a lo ventilado por el delegado estatal de Bienestar Social, Jorge Taddei Bringas, López Obrador iniciará este viernes social su recorrido por San Bernardo, Álamos, para al siguiente día o el sábado, continuar por Etchojoa, y de ahí brincarse a la localidad de Pótam, y ya el “dormingo” por la mañana, a eso de las 8:300 horas, estar por rumbos de Bahía de Kino, para cerrar su periplo. ¡Órale!

Con lo que Andrés Manuel estaría concretando su cuarta venida el Estado, en lo que va de su mandato presidencial, aunque sería la estancia más prolongada, e igualmente el recorrido más largo, por la forma en que se le verá rancheando y fumando la pipa de la paz con los grupos étnicos sonorenses, a los que sí que les estará dando un trato especial, por ese atención de tanto tiempo que les brindará. ¿Cómo la ven?

De ahí que se deduzca que los gobernadores y representantes de las etnias como los mayos, yaquis, seris y guarijíos, entre otros, sí que tendrá de la oportunidad de plantarle a AMLO sus principales problemáticas, como jamás lo habían hecho con un Mandatario de la Nación, por como en el pasado solamente los llevaban para adornar los escenarios de las visitas presidenciales, pero en calidad de oyentes. ¡Palos!

Y tan se sienten tomados en cuenta, que trascendió que previamente se reunieron los jefes mayo y guarijío, al parecer para pactar el acuerdo de pedirle al Ejecutivo Federal la destitución del coordinador regional del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), un tal Secundino Amarillos, aprovechando que todos los encuentros se realizarán en las representaciones u oficinas de esa instancia federal. ¡Zaz!

Al respecto la “Gober”, Claudia Pavlovich, anticipó que acompañará a López Obrador en esa maratónica recorredera que hará el fin de semana, para recordarle “como cuchillito de palo” temas que aún están en veremos, como la cancelación del Fondo Minero y la aprobación de presupuesto para infraestructura en los municipios, aunado a las obras que están inconclusas, eso en espera de una respuesta positiva.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que se suicida una empleado por la 4T…Por sí quedaban dudas de que la llamada Cuarta Transformación, o la 4T del gobierno federal Lopezobradorsista ya está provocando de todo, ahí tienen el caso del empleado de la delegación Sonora de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cuyo titular es Benjamín Hurtado Aguirre, que llegara al grado de suicidarse porque le debían 10 meses de sueldo.

Toda vez que el hombre de 62 años de edad, antes de atentar contra su vida publicó en Twitter el siguiente mensaje: “Lamento anunciar que el día de hoy mi dignidad y amor propio tuve que tomar la decisión de renunciar al puesto que desarrollé en la @SRE_mx que dirige atinadamente @m_ebrard ya que llevo 10 meses que no me pagan”, por lo que así estuvo el preámbulo a esa tragedia. De no creerse.

Luego de que el malogrado trabajador que “escapara por la puerta falsa”, abundara en su escrito por las redes sociales de que “No tiene tiempo para ocuparse de lo que sus subalternos manejan, con indolencia, indiferencia y como si fueran migajas lo que reparten, yo he hecho mi trabajo plenamente y nadie lo puede negar, la 4ta. Transformación ha sido para mí un camino hacia la pobreza extrema”. ¡Vóitelas!

Aún así lo que es el tachado de insensible de Hurtado Aguirre quiso minimizar ese trágico suceso, al salir con que trabajaba para él, pero que no estaba dentro de la nómina del personal de esa dependencia, por lo que cada quincena le hacía el pago directo correspondiente por sus servicios, en lo que supuestamente estaba a la espera de que se desocupara una plaza para ser contratado formalmente. ¡Eso dice!

Al ser una justificación con la estilan que Benjamín quedó “píor”, por en su momento no haber operado para que su asistente directo no cayera en la desesperanza y ese fatídico estrés que lo llevara al suicidio, y más cuando todavía se excusó en que tenía problemas emocionales, por lo que con más razón era para que le hubiera dado un trato más humano, para haber evitado ese funesto desenlace. ¡Glúp!

Pero lo que contradice ha Hurtado, es que si sabía que era una persona emocionalmente inestable, cómo es que iba a contratarlo, a la vez que asegurara que no hay más trabajadores laborando en esa condición.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Exhibe nivel dirigente de la Sección 28…El que acaba de dejar constancia del buen promedio de operación que se carga, es el dirigente de la Sección 28 del SNTE, César Adalberto Salazar, por como fueran sede del Foro de Propuesta Pedagógica Para la Nueva Escuela Mexicana Región I, en el que participaran las Secciones 2 y 37 de Baja California, la 27 y 53 de Sinaloa, así como la 54 de Sonora.

Porque derivado de la contrarreforma educativa que recientemente se hiciera, ahora el principal reto que tienen, es el que todos estén en el mismo renglón, a la hora de hacer la tarea con la mira puesta en tener los mejores profesores, excelentes contenidos educativos, y las escuelas más sobresalientes, para terminar de darle forma a lo que será el nuevo modelo educativo, cuya aplicación ya está en curso. De ese tamaño.

No en balde es que Salazar López pusiera los puntos sobre las íes, al resaltar que como conocedores de la materia que son, es que una reforma educacional jamás tendría sentido sin la participación del profesorado, de ahí el porque siempre se han sumado a las renovaciones que ha habido y que en su mayoría han sido a propuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). ¡Qué tal!

Como en esta ocasión lo hicieran con el foro al que se hace alusión, que es con el propósito de abordar la inclusión educativa, así como la atención a la educación temprana, y el fortalecimiento de los planteles formadores de docentes, como son las Escuelas Normales, además de generar espacios para darle rienda suelta a las ideas y propuestas del magisterio, por ser los que más saben lo que falta en las aulas.

Correo electrónico: [email protected]