Recula diputado que “agitó las agua$”

Se solidariza con el campo la “Gober”

Aún no hay renuncias por el socavón

Abren un frente con los comerciantes

Recula diputado que “agitó las agua$”…Quien vaya que “agitó las aguas”, es el diputado de Morena de Cajeme, Javier Lamarque Cano, por la propuesta que hiciera para aplicarle un nuevo impuesto a los derechos del uso de agua para el ramo agrícola, al ya haber sido agregada en la Ley Federal de Derechos para el ejercicio fiscal del 2020, de ahí el porque en su tierra de traidor no lo bajaran. ¡Zaz!

Y prueba de lo anterior es que a Javier Carlos hasta las oficinas de Enlace le tomaron en Obregón, para en su cara reclamarle que no se vale lo que hizo contra los productores del agro de Sonora, por ser un Estado dedicado a la agricultura, ya que con esa iniciativa tachada de inhumana, se afectaría la economía de un grueso de la población de esa región que vive de esa actividad. De ese pelo.

Casi por nada es que los integrantes del Distrito de Riego del Río Yaqui, encabezados por Miguel Anzaldo, en su calidad de presidente, le reclamaran a voz de cuello a dicho “levantadedos”, que sí qué le hicieron los campesinos de por esos rumbos, de donde irónicamente es originario, para estar atentando contra ellos de esa manera, con el pretexto de que se haga un mejor manejo de ese recurso acuático.

Al estilarse que con ese potencial gravamen con un evidente sentido recaudatorio se les elevarían los costos de producción, y como consecuencia, o por efecto boomerang, se incrementarían los precios de los alimentos, con lo que al final todos saldrían perdiendo, porque ahora se produciría menos, y todo por con esa estrategia pretender recaudar alrededor de $520 millones extras para el Gobierno federal.

Pues es una intentona de reforma que significaría que a partir del próximo año tendrían que pagar un 10% más por la extracción del subsuelo de cada millar de metro cúbico de agua, cuyos cobros seguirán incrementándose anualmente hasta alcanzar el 100% en 2029, lo que equivale a que después de pasarse del tope, que es de 216,365 metros cúbicos, deberán “apoquinar” $3 mil pesos por hectárea. ¡Ñácas!

Es por lo que a Lamarque le recriminaran “personalmente en persona”, el que no midió los alcances del perjuicio que causaría esa barrabasada con la que saliera, reconociéndoles que le faltó estudiarla más a fondo, al aceptar que el techo de riego exento está por debajo a lo que el Valle del Yaqui requiere para sus sembradíos, lo que vendría a ser “la puntilla”, después de los apoyo$ que ya se les han quitado al campo.

Y para el caso le recordaron y restregaron que en la Ley de Aguas Nacionales ya existen infracciones para castigar a aquellos usuarios que desperdicien el vital líquido a la hora de los riegos, o a quienes “la rieguen”, de ahí que no haya una justificación para esa enésima onerosa imposición, con la que “golpearía” a los 22 mil usuarios de esa zona de cultivo, así como del Mayo, y otras regiones. ¡Órale!

No en balde es que ante ese absurdo de Lamarque Cano, los que luego saltaron al ruedo para darle la contra, son los senadores también morenistas de la Entidad, Lilly Téllez y Arturo Bours, sobre todo la primera, al adelantar que ya gestiona para que se le den pa´ tras, por suponerse que se había dicho que en el presente sexenio Lopezobradorsista no habría nuevos impuestos, pero se está haciendo lo contrario.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Se solidariza con el campo la “Gober”…Y ciertamente que el “disputado” y también ex alcalde obregonense, Javier Lamarque, no halla donde meter la cabeza, por como le ha llovido en su milpita, al querer que se cobre más por el agua utilizada para siembra, por como hasta la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, se solidarizara con los productores agropecuarios, al ofrecerles su respaldo. ¡Palos!

Y muestra de ello es que Claudia le solicitara al Congreso del Estado, que le hiciera un exhorto al Senado, a fin de que “no pase”, o quede sin efecto la pretendida modificación a la Ley Federal de Derechos por la manejada de las aguas nacionales para los sectores agrícola y pecuario, mediante la cual buscan que cueste má$ el respectivo abastecimiento. De ese vuelo.

Tan es así que para “pintar” el de a cómo estaría el impacto negativo para la Entidad, la Mandataria apuntilló que aquí se cultivan una 520 mil hectáreas cada año, con una producción de 8.5 millones de toneladas de alimento, generando unos 18 millones de jornales con un valor de la producción a precio rural de 46 mil 350 millones de pesos, y una exportación de dos mil 600 millones de dólares. ¡Ups!

De tal forma que Pavlovich Arellano señalara con dedo de fuego, que de proceder esa idea de encarecer el agua de riego, y no precisamente para las parcelas de Mingo Mendoza, el del corrido, se mermaría la economía de ese rubro, al calcularse que los gastos para producir una hectárea se “dispararían” a los tres mil 491 pesos, provocando una carga económica para los agrotitanes de mil 815 millones de pesos.

Lo que explica porque la “Gober” no se quedara de brazos cruzados, y por el contrario le salió al quite a esa mafufada de Lamarque Cano, y al parecer nomás para darse a notar, por como hasta ahora había pasado desapercibido, con lo que terminara echándose a las mayorías encima, aunque todo hace indicar que es algo que no procederá, por como los representantes senatorial ya la retacharan. ¡Pácatelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aún no hay renuncias por el socavón…Ahora sí que derivado de que nadie ¡dijo yo!, con relación al llamado que hiciera la alcaldesa, Célida López Cárdenas, para que los funcionarios que se sientan aludidos por la muerte de un persona que cayera a un socavón del drenaje renuncien a sus cargos, es que el secretario de la Comuna, Joaquín Rodríguez Vejar, advirtió que continúan las investigaciones.

Así que al no haber quien acepte por su propia voluntad una posible culpabilidad, por esa tragedia ocurrida la tarde noche del lunes 14 de octubre en la colonia Sonacer, cuando Julio Manuel Rodríguez Castro, de 63 de años de edad, cayera con todo y bicicleta a ese hoyanco dejado abierto por los de Agua de Hermosillo (Aguah), es que ya revisan los protocolos para determinar si hubo negligencia. ¡Vóitelas!

Aún y cuando consideran que no hay mucho que buscarle a esa posible indolencia, si se toma en cuenta que tal hundimiento de un colector de aguas negras, que se presentara en de las calles Juan de Dios Bojórquez y Cerro Prieto, tenía alrededor de 20 días esperando ser reparado, y lo “píor” es que sin la adecuada señalización, lo que desencadenó en ese trágico hecho que todo mundo condenara. ¡Glúp!

Es por eso de la especulación que hasta ahora hay, de que así está esa presunta responsabilidad de los operadores de Aguah, de la que es director Alfredo Gómez Sarabia, de ahí que sea una investigada o “buceada” que podría llevar de 15 días a un mes, según los anticipado por la Contraloría Municipal, cuya titular es Patricia Argüelles, en aras de identificar las anomalías, omisiones y todo lo que se le parezca.

No obstante que en el ínter los que hasta el momento no han pedido ningún tipo de indemnización por daños y demás, son los familiares de Julio Manuel, aún y cuando el Ayuntamiento los han apoyado con los gastos funerarios, de ahí que Rodríguez Vejar “apechugara” que desconocen cual sería el mecanismo a seguir, en caso de que interpusieran una demanda al respecto, de ahí que “todo esté en el aire”. ¡Ouch!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Abren un frente” con los comerciantes…Con todo y que “el horno no está para bollos”, pero el que sí que abrió un nuevo flanco o frente de protesta innecesario, es el de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), José Carrillo Atondo, al darle por “revivir” un impuesto “muerto” o que nunca se había cobrado en contra del sector comercio. ¡Tómala!

De ahí que los de la Unión de Comerciantes de Hermosillo, presidida por Rubén López Peralta, “le pusieron las peras de a veinte” a José Eufemio y sus malas compañías, por como de la noche a la mañana empezaran a enviarles notificaciones para que paguen esa contribución por exhibir el anuncio de sus negocios en los locales, de ahí que realizaran una manifestación en el Jardín Juárez. A ese grado.

Luego entonces ante esa rebelión “de todos al bolón” que hicieran, es que reconsideraran y acordaran una suspensión de esas notificadas y posibles cobranzas, que rondan los $8 mil pesos anuales por comercio del Centro de la ciudad, en lo que tuvo visos de ser una tregua, tipo ¡solo por hoy!, o lo que resta del año, por ser un excensión que quedara sujeta a revisión, y a posibles cambios que se hagan en ese sentido.

Eso a partir del exhorto que le hicieran a los inconformes, de cabildear y hacerle una petición formal al Cabildo para modificar el Reglamento que hay al respecto, y que contempla esa cobradera con el fin de recaudar más lana, de ahí la polémica que hay, de que por ser propiedad privada, ellos pueden poner lo que quieren en sus fachadas, razón por la que ya están amenazando hasta con un amparo masivo.

Al ser un cargo que se sacaran de la manga y que vino a ser la gota que derramara el vaso, porque previo a eso habían sido visitados por inspectores de Protección Civil Municipal para tramitaran el permiso anual, de ahí que de entrada multaran a cinco establecimientos por no contar con lo establecido, ante lo que deducen que ya estaban “como agua pa´ chocolate”, y es por lo que protestaran. ¿Será?

Si se analiza que las sanciones por ambos conceptos van de los $6 mil pesos, a los $80 mil del “águila”.

Correo electrónico: [email protected]