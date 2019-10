Reconoce IMSS a médicos en su día

Fueron galardonados dentro del Programa de Reconocimiento y Atención a la Calidad Médica 2018

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Sonora, reconoció la labor de 14 médicos en Hermosillo, al galardonarlos dentro del Programa de Reconocimiento y Atención a la Calidad Médica 2018, en el marco del Día del Médico.

El subdirector del Hospital de Ginecopediatría (HGP), en Hermosillo, Carlos Armando Félix Báez, destacó que el IMSS les permite hacer todo lo que la profesión les exige, con un alto sentido de responsabilidad, que se requiere para ser excelentes médicos, apegados a un código ético y con el convencimiento de que el trabajo más alto de su profesión, es la protección de la vida humana.

Invitó a todos los médicos a aportar el conocimiento que tienen con los nuevos alumnos, las recientes generaciones y pacientes, para demostrarles el don del buen trato.

La Delegación Sonora trabaja para mejorar las instalaciones del Seguro Social y renovar el equipo para que los médicos realicen mejor su trabajo con la derechohabiencia.

En el evento estuvieron: Guillermo Alejandro Noriega Esparza, en representación del Instituto; la directora de la Unidad de Medicina Familiar (UMF con UMAA) No. 68, Marcela Ocaña López; la directora de la UMF No. 37, Mariel Martínez López; el director del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, Adalberto González Vera; el director del Hospital de Ginecopediatría (HGP), Porfirio Peña Ortega; y Xóchitl Rodríguez Uribe, del HGZ No. 14.

Además, Rómulo Josué Fonseca, de la Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección XXI