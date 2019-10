El Ayuntamiento de Hermosillo debe de pagar los daños causados a la familia de Don Julio

No hay vuelta de hoja, el Ayuntamiento de Hermosillo es directamente responsable de la muerte de Julio Manuel Rodríguez, de 63 años de edad, que cayera en un socavón el pasado 14 de octubre en el cruce de las calles Juan de Dios Bojórquez y Cerro Prieto. En el municipio hay 26 socavones y la Comuna no tienen dinero para arreglarlos, por lo que tendrá que pedir ayuda de los gobiernos federal y estatal y, al sector privado, ya que, de no hacerlo, podrían suceder más desgracias como la de Julio Manuel. Estoy de acuerdo de que fue un accidente, pero debe de habar un responsable.

Lo menos que deber de hacer la administración municipal es pagar los gastos del sepelio, además de indemnizar a los familiares de Julio Manuel, por estas “trampas” que tiene la ciudad en los diferentes sectores. Claro, esto es aparte de los baches, que también representan una amenaza para los hermosillenses. Creo que llegó la hora en donde la ciudadanía exija sus derechos, porque es mucha la corrupción en donde funcionarios de los tres niveles de gobierno salen millonarios cada tres y seis años, mientras que la gente solo escucha lamentos de que no hay dinero.

Ya lo he comentado en otras ocasiones, si el gobierno federal, los estatales y los municipales no tienen dinero, ¿en donde están los recursos que se captan a través de los impuestos, servicios y otros? Actualmente los gobiernos y la iniciativa privada “lloran la ruina”, mientras las clases medias y bajas “aguantan vara” sufriendo las alzas en los productos y servicio básicos. Cada día es más difícil salir de la pobreza, por más que uno se “parta el lomo”. Ojalá sea cierto que los gobiernos están combatiendo la corrupción, los empresarios deberían hacer lo mismo.

La corrupción millonaria se da entre funcionarios de gobierno de primer nivel, con empresarios, también de primer nivel. El presidente Andrés Manuel López Obrador, combate la corrupción de los dientes para afuera, como también combate la delincuencia organizada y la no organizada. Así lo han demostrado los hechos en sus 11 meses de gobierno. No creo que aguanten mucho las conferencias de prensa mañaneras, porque cada vez es más cuestionado su gobierno. Varios sectores de la población están pidiendo la “cabeza” de Alfonso Durazo Montaño.

A Durazo lo señalan por haber detenido y soltado a los hijos del “Chapo” Guzmán, Ovidio y Archivaldo, porque esto representa un delito, según la Constitución de México. Pero no, Durazo recibió todo el respaldo de López Obrador y hasta se echó la culpa de los hechos de violencia acaecidos en Culiacán la semana pasada en donde murieron 15 personas y otras tantas resultaron heridas…Qué bueno que no “le han pedido la bola” a Alfonso, porque es uno de los sonorenses mejor ubicados en el Gobierno federal.

Reconoce Gobernadora Pavlovich esfuerzo y creatividad de servidores públicos

Para tener un gobierno cercano a los ciudadanos y sus necesidades, se requiere ser servidores públicos sensibles, que diariamente den el extra para lograr los mejores resultados, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al reconocer a participantes del concurso “Reconocimiento a las Mejores Prácticas, Innovación y Gobernanza Eficaz”.

En presencia de miembros de su gabinete, representantes académicos, del sector empresarial y organismos de la sociedad civil, la mandataria estatal entregó reconocimientos a los participantes que presentaron proyectos sobre este certamen, y los invitó a seguir esforzándose por el bienestar de los sonorenses.

“Cuando nosotros decimos que queremos un cambio, el cambio lo tenemos que hacer y generar nosotros mismos en todos los ámbitos, en todos los ámbitos de la sociedad, si queremos un gobierno cercano y sensible tenemos que ser servidores públicos sensibles y cercanos, si queremos ser un gobierno eficiente tenemos que ser servidores públicos eficientes, que demos el extra, ese caminito, un poquito más, el extra que tenemos que dar”, señaló.

La gobernadora Pavlovich reconoció el esfuerzo de todos los servidores públicos de su administración, ya que, si bien se ha transitado por tiempos complicados, han sido creativos para salir adelante poniendo en alto el nombre de la entidad.

“De verdad se los reconozco, porque sé que están haciendo un esfuerzo extra, sé que están dando lo mejor de sí, sé que están poniendo en alto el nombre de nuestro gobierno, y sé que están dando el extra que se requiere, nos tocaron tiempos muy complicados, pero eso nos ha hecho sacar la casta y hacer las cosas mejor”, indicó.

Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, explicó que en este proceso participan organismos de la sociedad civil, de la academia y el sector empresarial, para reconocer el desempeño de servidores públicos que en su trabajo diario se plantean como hacer mejor las cosas, y cómo ser más eficientes para los ciudadanos.

“En esta reflexión la acompañaron integrantes de la sociedad civil, de la comunidad académica, del sector empresarial, de los autónomos que nos revisan y nos supervisan constantemente, y por eso surge este concurso, surge para reconocer a los servidores y servidoras públicas que desde el primer día de este gobierno han tenido en su mente una pregunta fundamental: ¿cómo puedo hacer las cosas mejor? ¿Cómo lo que hago todos los días lo puedo hacer con más transparencia, con más eficiencia, más fácil para los ciudadanos?”, destacó.

En este certamen se presentaron 265 proyectos en las áreas de: Gobierno, Hacienda, Educación, Infraestructura, Sagarhpa, Trabajo, Consejería Jurídica, Contraloría, Salud, Economía, Desarrollo Social, Seguridad y de la Oficina del Ejecutivo y a finales de noviembre se darán a conocer los ganadores.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.