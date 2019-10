Cumple Sonora 30 años sin polio

En otros países el padecimiento sigue vigente por lo que se recomienda cumplir cabalmente con la vacunación

Con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra la Poliomielitis, la Secretaría de Salud en el Estado exhorta a la población a prevenirla, aplicándose la vacuna, indicó Félix Higuera Romero.

El subsecretario de Salud destacó que ya son tres décadas que no se presenta ni un solo caso en Sonora, pero cuando las personas viajan de un país a otro, puede causar que padecimientos erradicados vuelvan a surgir, de ahí la importancia de llevar a los menores por la vacuna Sabín a las unidades de salud.

La poliomielitis, detalló, es una enfermedad causada por un virus que ocasiona parálisis y cuando ataca puede incapacitar a la persona, parcial o permanentemente, afectando su vida de una manera importante.

“La mejor forma de prevenir la poliomielitis es con las gotitas de Sabín, que se aplican de manera permanente y gratuita y hemos llegado hasta por vía aérea a las comunidades donde no hay acceso, para que nadie se quede sin vacunar y cubrir la meta del 95%, que es nuestro objetivo”, resaltó Higuera Romero.

Así mismo, agregó, el biológico se aplica a partir de los 6 hasta los 59 meses de edad, además, hoy en día es mucho más ágil y práctica la vacunación, con el uso de la cartilla electrónica; es muy importante que los padres completen el esquema básico de vacunación en sus hijos.

El biológico Sabín se aplica para proteger contra la poliomielitis, padecimiento provocado por un virus que invade al sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas.

“Esta semana estaremos aplicando la vacuna contra la polio a todos las niñas y los niños que aún no se vacunaron durante la Semana Nacional de Salud; llamamos a los padres de familia para que lleven a sus hijos”, enfatizó.