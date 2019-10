Entregan registro a Sindicato de Bomberos en Hermosillo

Ivanova de los Reyes

Ayer, tras tomar las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa, como una forma de presión, Jesús Díaz Ruelas, recibió el registro e identificación que los respalda como secretario general del gremio

El Departamento de Bomberos de Hermosillo se convirtió en el primero a nivel noroeste en contar oficialmente con un sindicato, luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa les entregó ayer la toma de nota.

Fue después de que tomaron las instalaciones, como una forma de presión, que les entregaron el registro e identificación que los respalda como sindicato de bomberos.

El secretario general del gremio, Jesús Díaz Ruelas, destacó que con la conformación del sindicato podrán llevar mayor beneficio, seguridad al Departamento y estabilidad laboral.

“Son 133 bomberos registrados; somos un pequeño grupo que está unido y confiado en que este sindicato llevará más beneficios y seguridad al Departamento y el mismo agremiado estará seguro de que sus derechos y garantías no serán violentados”, dijo.

El líder sindical señaló que lo siguiente será acercarse al Ayuntamiento para presentar el contrato colectivo de trabajo a las autoridades y empezar a trabajar lo más rápido posible.

Entre los puntos principales que contempla el contrato colectivo está el respetar los derechos de los agremiados, capacitación y equipamiento del Departamento, como equipo de rescate acuático y cámaras especializadas, teniendo en cuenta el evento trágico ocurrido en días pasados y que transcurrió una semana para encontrar a la persona que cayó en un socavón con apoyo de personal de otras ciudades por no contar con equipo especializado.

Añadió que aún no tienen establecido la cuota que se descontara a los bomberos afiliados al sindicato para la operación del mismo.