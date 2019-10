Ningún policía de Empalme tiene certificación C3

Miguel Francisco Genesta Sesma, dijo que se cuenta con 140 elementos y ninguno está avalado por el Centro de Control y Confianza

Ninguno de los 140 elementos policíacos que tiene el Ayuntamiento de Empalme tiene vigente la aprobación del C3, algunos obtuvieron la certificación pero hace tiempo, dijo Miguel Francisco Genesta Sesma.

El alcalde de Empalme agregó que al entrar a la administración había 169 policías municipales y ahorita son 140, por diferentes motivos los elementos dejaron de pertenecer a la corporación.

“De ellos tenemos 67 que tenían su C3 (Centro de Evaluación y Control de Confianza) aprobado pero no vigente, si hablamos ahorita de vigencia del C3 no hay ninguno, no tenemos policías aprobados con C3”, argumentó.

Se envió un oficio al Gobierno del Estado para solicitar que los policías municipales de Empalme acudieran a presentar el C3 y se está en espera de la respuesta que otorgue David Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pública del Estado,

“Nada más esperamos que nos digan que vayan nuestros policías y nosotros lo mandamos”, abundó el presidente municipal al subrayar que cada examen tiene un costo de 5 mil pesos.