“Nadie los lastimará”: Palabras de la madre que mató a sus hijos con raticida

Naucalpan, Estado de México.- Luego de que se diera a conocer la noticia de que una madre envenenó a sus hijos con raticida, un usuario de Twitter difundió una supuesta carta que la mujer escribió antes de cometer este acto.

El crimen ocurrió en la colonia San Francisco Chimalpa de Naucalpan, Estado de México, en donde la madre decidió terminar con su vida después de haber asesinado a sus tres vástagos.

“Te amo, Lázaro. Espero seas feliz y pues no iba a dejar que me separaras de mis hijos ¿por qué, Lázaro, ¿por qué pudo más un cu.. que el amor de mis maravillosos hijos? Ahora más que nunca me quiero matar. Nadie más lastimará a mis hijos”, se lee en el recado.

En la carta, la responsable identificada como Mari, habló acerca de un hombre y se refirió a una mujer que habría una tercera en discordia entre su idilio.

“Te amamos y esta maravillosa pequeña familia siempre te amó. No lo supiste valorar porque no te gusta que te amen. Ellos y yo dimos lo mejor, porque somos maravillosos”, mencionó la hoy occisa.

Autoridades del Estado de México lograron detener al padre de los menores.

Con información de Excélsior.