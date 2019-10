‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ya tiene guionista

La secuela de la película del 2016 Doctor Strange, ya tiene guionista y todo parece indicar, que el proyecto comienza a tomar forma mucho más rápido de lo que la mayoría de los fanáticos esperaban.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness encontró guionista y, según Collinder, la producción de la inmediata secuela de la película del 2016 comienza a avanzar con mucha mayor rapidez de lo que los fans suponían. El escritor Jade Bartlett estará detrás de los créditos de la nueva historia del Hechicero Supremo, que tiene la complicada labor de unir los hilos argumentales de varias de las historias de la fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel, además de conectar a varios personajes entre sí.

Aunque el estudio aún no ha emitido un comunicado oficial, Collinder asegura que el guionista (encargado de adaptar la novela The Turning de Henry James para la pantalla grande) será el responsable de crear una versión sobre el mundo de Strange que pueda incluir a la Bruja Escarlata/Wanda Maximoff y con toda seguridad, contener de una manera u otra, la historia que contará la serie WandaVision, que formará parte del catálogo del venidero canal por suscripción streaming Disney+.

Bartlett tendrá una labor complicada entre las manos: según la propia Elizabeth Olsen, la historia que la serie contará (y que seguramente, estará relacionada de manera directa con la secuela de Doctor Strange), es una aproximación a los verdaderos poderes del personaje Scarlett Witch, que hasta ahora, solo han sido mostrados de manera parcial y en situaciones muy específicas. En declaraciones para Entertainment Weekly, Olsen comentó que “los fans tendrán que esperar lo inesperado”.

En palabras de la actriz, la venidera serie tendrá un argumento basado “en una historia muy inteligente y sorprendente. Será un buen momento, y creo que los fans también se emocionarán mucho…. Escuché la premisa y la entendí inmediatamente. Dije, ‘Kevin Feige, ¡eres un genio!’. Tengo preguntas para las que de momento no tengo respuestas, pero entendí exactamente lo que él quería hacer y eso me emocionó mucho”. Por supuesto, la actriz evitó dar detalles sobre la historia que contará la serie o la futura película del Doctor Strange en la que tiene una destacada participación, pero es evidente que Bartlett deberá unir ambas líneas argumentales para crear algo que pueda englobar tanto lo ocurrido con Wanda luego de los acontecimientos de Endgame (y la muerte de Visión) y el mundo del Hechicero Supremo.

Marvel tendrá un par de años muy ocupados después de unos pocos meses de silencio: 1 de Mayo del 2020 se estrenará Black Widow de la directora Cate Shortland, la película que comenzará de manera oficial la fase cuatro del Universo Cinematográfico Marvel, a la que seguirá The Eternals, que llegará a la pantalla grande el 6 de Noviembre, de la mano de Chloé Zhao. El estudio también se encuentra trabajando en la actualidad en Thor: Love and Thunder (con fecha de estreno del 5 de noviembre de 2021) bajo la dirección de Taika Waititi y en Black Panther de Ryan Coogler, que se espera llegue al cine el 6 de mayo de 2022.

En una fecha más distante, la casa de las ideas comenzó la pre producción de Shang-Chi, prevista para estrenar el 12 de febrero de 2021 y Guardians of the Galaxy Vol. 3 con James Gunn de nuevo a la cabeza y aún sin fecha de producción. Y por supuesto y aunque aún no hay información concreta, también ya hay rumores que Marvel ya está trabajando en el crossover más esperado por buena parte de los fanáticos: la llegada de Deadpool a la casa de las ideas.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness estará protagonizada por Benedict Cumberbatch , Benedict Wong y Elizabeth Olsen bajo la dirección de Scott Derrickson. Se estima llegará a la gran pantalla 7 de mayo de 2021.

Con información de Hipertextual.