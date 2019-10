¿Vendrá AMLO a apaciguar a los yaquis?

¿Vendrá AMLO a apaciguar a los yaquis?…Y ante los “tambores de guerra” que ya suenan, o la advertencia que hiciera un grupo de la tribu yaqui, de hoy lunes bloquear totalmente la carretera de Cuatro Carriles y ya no parcialmente, habría que ver si la visita anunciada para el próximo fin de semana del “Pejidente”, Andrés Manuel López Obrador, podría hacerlos cambiar de opinión. De ese pelo.

Pues de acuerdo a lo adelantado por el delegado de la Secretaría de Bienestar, Jorge Taddei Bringas, Andrés Manuel vendría viernes, sábado y domingo a reunirse con las etnias de Sonora, entre ellas los mismos yaquis, mayos, guarijíos y los seris de Punta Chueca, en lo que es su cuarta visitada al Estado, con lo que ya serían más de las realizadas por los anteriores ex Mandatarios en todo un sexenio. ¡Órale!

De ahí las expectativas que hay, por ver si a partir de ese anuncio que hiciera Taddei, de la venida de AMLO, lo que son los integrantes de ese grupo étnico de Cajeme, que desde hace días mantienen esos cierres carreteros, “le bajan de rayitas” a su medida de protesta, en vez de radicalizarla, en demanda para que los dejen trabajar con la Sociedad Cooperativa de Transporte de Carga y Volteo de Vícam. ¿Será?

Si se toma en cuenta que por medio de su vocero, un tal Arturo Martínez, amenazaban con intensificar sus acciones de presión, como sería cerrando la circulación por ambos lados de esa rúa federal, a la altura de la comunidad de Loma de Guamúchil, ante la negativa de atención por parte de la Federación, vía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyo fantasmal representante es Eduardo Pacheco Grajeda.

En lo que es una bloqueada “al cien”, como dicen los chavos, que podrían implantar para ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy!, y más después de que trascendiera, que al que le llegara un citatorio para que éste mismo día se presente ante la sede de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) en Obregón, es a Martínez Vidal, pero aún así ellos creen que será para buscar una posible solución. ¡Ya mero!

Sin embargo será el sereno, pero es un enésimo conflicto étnico que ya afectara a terceros, como es a los usuarios de esa cinta asfáltica internacional, por como desde hace más de una semana que la han estado bloqueando hasta por doce horas, y sin que hasta hora se haya visto una intención de arreglarlo, en aras de ponerle fin a esa disputa cooperativista que se cargan desde hace buen rato. ¡Pácatelas!

Aunque partiendo de la reacción que éste día tengan, eso dejará entrever si Taddei Bringas les hizo alguna promesa, de que se esperen a que se de la posibilidad de que López Obrador pudiera atenderlos y escucharlos de viva voz, en torno a esa problemática que enfrentan desde meses atrás y que finalmente hiciera crisis a ese punto, lo cual todavía está por verse, como dijera el ciego, cuando ver no pudo.

Pero al margen de los aseguenes que hay al respecto, lo que es “Presi” de origen tabasqueño debería aprovechar ese encuentro con los adoradores de La Yaquecita, no sólo para resolverles esa “bronca” que ya han llevado más allá de sus linderos, sino además para hacerlos que ya cambien de táctica a la hora de llevar a cabo sus exigencias, por no valerse el que perjudique a quienes “no tienen vela en sus entierros”.

Que tiene “urgencia” de médicos el IMSS…Ahora sí que contra todo lo esperado, pero la gran urgencia o reto que sigue “padeciendo” el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no es el abasto de medicamentos, como tampoco de dinero, sino más bien de la saturación del servicio, y en parte por la ausencia de médicos especialistas, por continuar sin poder completarse en esa especialidad. ¡Qué tal!

Ese es el delicado diagnóstico presentado por el delegado del IMSS, Guillermo Noriega Esparza, al manejar que actualmente cuentan con cerca de 4 mil doctores especializados en la Entidad, pero que hacen falta alrededor de 320, principalmente internistas, urgenciólogos y especialistas en terapia intensiva, por lo que así está el déficit que no han podido “aliviar”, ni ofreciéndoles más sueldo. ¡Zaz!

En lo que es un faltante de galenos que se vuelve más grave, si se contrasta con las cifras que hablan de que seis de cada 10 sonorenses se atienden en el Seguro Social, lo explica el porque se da esa saturación a la que hoy en día hacen frente, y sin la plantilla de “doítores” requerida, aunque lo que ya es una mejoría, es que Noriega Esparza ventilara, que lo que es en materia financiera “ya están del otro lado”. Así el dato.

Y para quien dude lo anterior, o de que “pinta muy bien”, o de lo mejor para ese rubro, es que “El Memo” Noriega adelantara, que del presupuesto para el 2020 les podrían tocar alrededor de $13 mil millones de pesos, que significarían una ligera incrementada presupuestal para Sonora, con respecto al presente 2019, que es de $12 mil 700 millones de pesos, lo que será como un “tanque de oxígeno”. De ese tamaño.

Eso derivado de que para el próximo año el Gobierno Federal contempla destinar unos $40 mil millones de pesos adicionales para el sector Salud, ante lo que Guillermo casi diera como un hecho los proyectos a realizarse en los próximos cinco años por estos lares, entre ellos la construcción de seis nuevos hospitales de segundo nivel en Navojoa, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado.

Cual “cuchillito de palo” Supremo Tribunal…Cual “cuchillito de palo”, pero el que no se ha cansado de advertir, que para el 2020 requerirán de más presupuesto para atender el aumento de la carga de trabajo que tendrán por los juicios labores que les asignarán, a partir de la reciente reforma en ese ámbito, es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Francisco Gutiérrez. ¡Ups!

Es por lo que Gutiérrez Rodríguez dejara muy en claro, que después de hacer un proyecto presupuestario realista, les arrojó una necesidad monetaria de $2 mil 700 millones de pesos, pero que concientes de a cómo está la realidad económica hoy en día, es que lo bajaron a $2 mil 400 “melone$”, de ahí el porque desde ya “están cruzando los dedos” para que se los aprueben, por ya estar al límite en sus finanzas.

No en balde es que el también Magistrado apuntillara, que es por demás ilógico que por un lado les incrementen la chamba, pero por otro les digan que no habrá más plazas ni recursos, en lo que es una mala entendida austeridad que consideran que no debería aplicar para el Poder Judicial, por prácticamente ya no poder seguir haciendo milagro$, en cuanto a la operatividad para mantener la eficiencia. ¡Palos!

Casi por nada es que la principal firma del STJE señalara, que históricamente los requerimientos de esa instancia justiciera han sido más que las posibilidades que ha tenido para hacerles frente, lo que ha provocado que no se haya llegado a un punto de equilibrio, tocante al servicio que le ofrecen a los sonorenses, de ahí que los resultados logrados no sean tan satisfactorios como quisieran. De ese vuelo.

Para el caso es que don Francisco pusiera como ejemplo de esas carencias que sortean, el que hoy por hoy para poder atender con celeridad los procesos que tienen atrasados, “bajita la mano” por lo menos necesitarían abrir unas 50 salas de juicios mercantiles y laborales en la región, así como un número considerable de puestos nuevos para el personal que habría de operarlos. Ni más ni menos.

Y tan ya hay una conciencia de la urgencia de esos requerimientos para “hacerle justicia” al STJE, que dos de los coordinadores de diputados del Congreso del Estado, como son Ernestina Castro Valenzuela y Gildardo Real Ramírez, de Morena y el PAN, ya presentaron sendas iniciativas para que en lugar de recortarle$, como lo hacen tradicionalmente, se les incremente, y de manera permanente cada año.

Proponen la creación de “maestros sombra”…Sí que por fin alguien está yendo más allá, a la hora de hacer la tarea para apoyar a las escuelas públicas y privadas que instruyen a los estudiantes con necesidades especiales, como lo está haciendo el diputado, Francisco Javier Duarte, al proponer crear la figura del “maestro sombra”, que sería un auxiliar del profesor titular en el salón de clases. A ese punto.

Toda vez que de acuerdo a la visión del legislador del Partido Nueva Alianza (Panal), fungiría como un respaldo con especialidad pedagógica, lo que permitiría una mayor interacción y avance, tanto al docente, como a los alumnos con capacidades diferentes, y así poder facilitar el trabajo de grupo, además de que eso también reforzaría la misión final, como es la de integrarlos a la sociedad, al socializar más.

A ese grado es que Duarte Flores pusiera los puntos sobre las íes, tocante a que son educandos que requieren de una atención especial, pero que el “Profe” no se las puede brindar, por la carga de trabajo que tiene con el resto del estudiantado, y es ahí donde radica la importancia y trascendencia de su iniciativa, a favor de un sector que por siempre ha sido relegado, y hasta cierto punto discriminado.

Si se analiza que con grupos de 40 o 50 escolapios, es casi imposible que un mentor pueda atender de manera personalizada a esos niños y jóvenes que tienen problemas de aprendizaje, o trastornos neurológicos como el llamado TDAH, hoy en día tan de moda, cuando es lo que necesitan, pero la cuestión es que terminan dejándolos solos, y no por falta de voluntad, sino de capacidad operativa.

