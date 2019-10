Realizarán hermanos Zurita “jarabe musical” en homenaje a Jarabe de Palo

Sebastián y Emiliano, alistan el montaje de un musical teatral inspirado en canciones originales del grupo español

Sebastián y Emiliano Zurita planean el montaje de un musical teatral inspirado en las canciones del grupo Jarabe de Palo.

La puesta en escena, escrita por los hijos de Humberto Zurita y Christian Bach, se llamará De Vuelta y Vuelta.

“Escribimos una obra con canciones originales de Jarabe de Palo y tuvimos lecturas en el Teatro Telcel, pero eso lo haremos próximamente.

“Todo es de ellos, tuvimos acercamientos con el grupo a principios de este año”, compartió Sebastián en entrevista.

Los españoles de Jarabe de Palo, encabezados por Pau Donés, son responsables de éxitos como “La Flaca” o “El Lado Oscuro”.

Aunque no adelantó muchos detalles de la producción, dijo que el director será Chet Walker, quien creó el musical Fosse, ganador del premio Tony.

“Estamos haciéndolo con un equipo de Broadway, es un musical muy grande y que justamente por eso vinimos a ver este teatro (para montarlo). Así sería un poco la idea”, agregó.

El actor no sabe aún si formará parte del elenco.”No sé, porque es un musical y no se me dan tanto esas dotes de cantante”, reconoció.

Con su casa productora AdictionHouse, los Zurita ya montaron en México la obra Enemigo de Clase.

Precisamente, con su compañía recientemente terminaron de grabar la serie Cómo Sobrevivir Soltero, que estrenarán por Amazon Prime Video.

“Ahora ya estamos en la edición, en la producción. Justamente ese es un poquito del proceso que llevamos. Estuvo arduo, cansado, pero ha sido de las mejores experiencias de mi vida. Somos directores (mi hermano y yo) de uno de los capítulos, actúo en ella, y siendo los creadores de la serie nos toca supervisar todo.

“Es un proceso de otro ritmo, no estás chambeando de las 7:00 a las 23:00 horas, como normalmente lo hacemos. Ahora sí te das horarios más decentes. Es un proceso bien padre, la edición y postproducción, no es para todos, pero a mí sí me gusta mucho”.

La comedia, en la que también actuaron FabrizioSantini, Tato Alexander, Roberto Flores, Lucía Gómez-Robledo y Octavio Hinojosa, aún no tiene fecha estreno.

“Si los comparamos, Netflix anunció 50 proyectos en México, contra sólo nueve de Amazon. Para mí, creo que están cuidando más la calidad en ese sentido.

“No estoy diciendo nada de la otra plataforma, pero creo que ahorita sí estamos un poco saturados y a mí lo que me interesa es que le apostaron a éstos, pero no todos son series, hay documentales y películas”, sostuvo Zurita.

Adelantó que Cómo Sobrevivir Soltero abrió un mercado en Estados Unidos, por lo que viajará a Los Ángeles para vender otros de sus proyectos.