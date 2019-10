Realizan quinta jornada de Unidos por Ti en Ciudad Obregón

Se atendieron a gran cantidad de personas con trámites, consultas médicas y asesorías

Con un éxito total se llevó a cabo la quinta Jornada Unidos por Ti en Ciudad Obregón, donde miles de ciudadanos aprovecharon para realizar diversos trámites que se ofrecen en este programa que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano impulsa a través de la Secretaría de Desarrollo Social en Sonora (Sedesson).

Manuel Puebla, titular de la Sedesson, destacó que con esta jornada en la escuela secundaria general #5 “Faustino Félix Serna”, se acerca a la gente los servicios que ofrece el Gobierno del Estado, sobre todo, a quienes no tienen la oportunidad de realizar algún trámite o cita al médico por sus horarios laborales u ocupaciones en el hogar.

“Se trata de que toda aquella gente que en el día a día no puede estar en las oficinas de gobierno por los niños, por el trabajo, porque no tienen el tiempo, traerles los servicios del gobierno aquí, cercanos a ellos y la convocatoria fue muy bien hecha, porque estamos, al tiempo que vamos, se ha sobrepasado toda la expectativa”, expresó.

El secretario de Desarrollo Social explicó que son aproximadamente 26 dependencias de gobierno las que participan ofreciendo más de 45 trámites y servicios gratuitamente para los ciudadanos.

“Es la quinta jornada que llevamos, tres en Hermosillo, una en Guaymas, esta es la quinta, en Obregón, vamos a seguir en otras ciudades del estado, vamos a Navojoa, Nogales, y vamos a seguir haciéndolas en Hermosillo, traemos en números más de 16 mil trámites otorgados a más de 5 mil 600 personas”, manifestó.

En esta Jornada se ofrecieron servicios de donación voluntaria de sangre; consulta médica general, vacunas y detección de cáncer; bolsa de trabajo y asesoría laboral; actas de nacimiento, matrimonio, divorcio, y defunción, estatales e interestatales y corrección de actas estatales; cartas de no antecedentes penales; trámites de certificados de educación Básica y Media Superior.

Material para construcción a bajo costo; educación Básica para adultos; promoción de programas de becas y crédito educativo; información sobre crédito Fonacot; limpieza bucal; corte de cabello; eventos deportivos; lentes para lectura; donación de plantas y pláticas sobre su cuidado; taller de robótica para niños; información del programa “Ya no les hagas el paro”.

Programa “Ver bien para aprender mejor”; módulo de Infonavit; Agencia Fiscal; electrocardiogramas gratis para niños y adultos; asesorías para la elaboración de testamento; demostración de binomios caninos; apoyo técnico para mejoras de infraestructura educativa; mercadito del ahorro; y promoción de diversos programas sociales.