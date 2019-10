Alcalde de San Luis reprueba zipizape

Xavier Nava, dijo que se encuentran investigando y evaluando los hechos que dejaron 33 heridos

El presidente municipal de San Luis Potosí, Xavier Nava, lamentó la riña entre aficionados registrada esta tarde en el Estadio Alfonso Lastras durante el partido San Luis-Querétaro que dejó 33 personas lesionadas.

A través de Twitter, el Edil afirmó que las autoridades se encuentran investigando y evaluando los hechos.

“Lamento y repruebo estos actos de violencia y vandalismo, el fútbol como todo deporte debe fomentar una convivencia sana y de paz”, publicó esta noche.

“Las autoridades estamos investigando y evaluando lo sucedido. Digamos NO a la violencia”.

Autoridades de seguridad de Querétaro confirmaron que los disturbios dejaron 33 aficionados queretanos heridos.

“Tras tener comunicación directa con el C5 del estado de SLP, se corroboró que oficialmente hay 33 lesionados, aficionados queretanos, ninguno de gravedad, por lo que no fue necesario su hospitalización. Permanecemos coordinados y en comunicación con su C5”, informaron.

A su vez, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí abundó que 10 elementos policiacos resultaron heridos y una persona fue detenida por daños a propiedad ajena.

Aunque no precisó la cifra de aficionados, el gobierno potosino señaló que la mayoría de los heridos fueron atendidos en el estadio, aunque algunos otros fueron trasladados a hospitales de la ciudad.

“También se verificó por parte de las autoridades y no se reporta ninguna persona occisa hasta el momento”, comunicó.

Detalló que el incidente se originó en el límite del área destinada a la porra del equipo visitante y de una parte destinada a la afición potosina en la zona llamada “Vencedor”.

En esta zona se registraron algunas agresiones -como arrojarse objetos sobre la reja- durante el partido.