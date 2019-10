Reconocen “operativo fallido” en Culiacán

El Secretario de Seguridad y Atención Ciudadana, Alfonso Durazo, y el General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dijeron que el operativo para capturar a hijo del Chapo fue fallido, deficiente e improvisado.

“No hay pacto con criminales (…) no hay estado fallido, lo que hubo fue un operativo fallido”, reconoció Durazo en conferencia de prensa en Culiacán.

El titular de la SSPC aseguró que se realizará una investigación de dicho operativo para castigar a los responsables.

Informó también que no fueron informados a tiempo de la orden de captura que se tenía sobre el hijo de Guzmán Loera.

El Comandante Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, reconoció también que se realizó un operativo deficiente en el Sector Tres Ríos de Culiacán en el que no se consideró la magnitud de la reacción de los criminales.

Reveló que Guzmán no fue detenido formalmente debido a que los efectivos que participaban en la operación no contaban con una orden de cateo.

En el lugar habían 35 elementos integrantes de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes tras ser atacados comenzaron una refriega en la que los elementos de seguridad fueron superados en número.

“Fue un operativo precipitado en el que no se consideró la reacción de los delincuentes (…) iban entre 30 y 35 elementos de la Policía Federal Ministerial, División Antidrogas y personal militar”, aseguró.

“Ingresaron al domicilio donde estaban cuatro personas entre ellas sobre quien pesaba la orden de aprehensión (Ovidio Guzmán) pero fueron rodeados”.

“En esta ocasión fue un error generado por un personal que se precipitó en su acción, que buscó también lo mismo, la seguridad de la sociedad, la seguridad de todos ustedes, pudimos haber tenido más muertes”, indicó.

Ahí dos elementos militares fueron retenidos, mientras seguía la refriega extendiéndose a distintos puntos de la Ciudad, entre ellos el Sector Tres Ríos, el Centro de Culiacán y las colonias Santa Fe y Las Quintas.

Y recalcó que se abandonaron las acciones ante las agresiones a la población, ataques a unidades militares y ocho soldados retenidos.

El titular de Sedena dijo que el día de ayer en Culiacán grupos criminales realizaron 19 bloqueos a vialidades, 14 agresiones con arma de fuego a personal del Ejército y la Guardia Nacional.

Debido a las agresiones hubo siete elementos del Ejército y Fuerza Aérea heridos por arma de fuego, un oficial y ocho elementos de tropa retenidos que fueron luego liberados, nueve autos incendiados y ocho vehículos militares con impactos de arma de fuego.

Un total de 39 reos federales fugados y 10 reos del fuero común, de los cuales 2 fueron recapturados.

Además hubo agresiones al Cuartel Militar en Culiacán y a la sede del C4 estatal