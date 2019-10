Gana Sonora primer lugar en bochas

Sonora concluyó su participación en la Paralimpiada Nacional de bochas como líder general al llevarse podios en cinco de las siete categorías en disputa sumando un total de tres medallas del máximo color y dos platas.

Un par de preseas de oro fueron en Individual para Dubier Antonio Paredes (BC2) y Sebastián Márquez (BC1); la otra cayó en Parejas BC4 con Daniel Gámez, Addiel Ocampo y Denise Rodríguez (tomando en cuenta que la modalidad es de dos atletas aunque está permitido un suplente o bien rotar a tres jugadores en el campo).

En el caso de Dubier Antonio Paredes conquistó el bicampeonato tras vencer en la final a Tamaulipas 10-0 para coronarse por segundo año consecutivo, a su vez Sebastián Márquez debutó con un oro en una Paralimpiada Nacional tras triunfar en un duro encuentro decisivo contra Michoacán (8-3).

“En el CRIT me dijeron que entrenara, al principio no quería, y mi entrenador me llamó y aquí estoy. En el deporte no nada más vienes a competir, también haces amigos, hay gente como tu como yo, que batalla”, comentó Márquez quien acaba de terminar la preparatoria y sueña con estudiar Desarrollo de Negocios Empresariales.

Una de las platas correspondió a Zaid Briseño en (Individual BC3) y la otra fue para el equipo BC1-BC2 en el que estuvo Dubier Paredes, Sebastián Márquez y Cristal Texaj, en acciones celebradas en el Gimnasio Multifuncional del Deportivo Morelos.

La delegación de bochas sonorense se integró por ocho atletas que consiguieron medallas en cada una de las cinco categorías en las cuales participaron, por lo que el trabajo del entrenador Carlos Angulo recibió el reconocimiento de sus atletas.

“Estoy muy contento pues se está haciendo bien el trabajo en Sonora, tenemos un maravilloso entrenador, nos llevamos tres oros y dos platas, ganamos medallas en todas las categorías… es un resultado totalmente en equipo con el apoyamos de cada uno”, señaló Paredes, ganador de varios títulos nacionales paralímpicos.

La delegación sonorense no sólo estuvo conformada por atletas y entrenadores, pues además de auxiliares los acompañaron familiares –incluyendo madres, padres y abuelas– quienes han estado con ellos desde el inicio del proceso de entrenamientos hasta el momento de la competencia.