Indagará Contraloría Caso del Socavón…Los que consideran que sí que van a investigar una obviedad, son los de la Contraloría Municipal, cuya titular es Patricia Arguelles Canseco, en torno al caso de la persona que el pasado lunes cayera en un socavón en la colonia Sonacer, al parecer porque no se reparó en tiempo y forma por Agua de Hermosillo (Agua), además de no ser señalizarlo correctamente.

Para el caso es que el mismo director de Aguah, Alfredo Nicolás Gómez Sarabia, es el que se hiciera “harakiri”, al ser el que sacara a flote que esa instancia contralora del municipio ya abrió un expediente para determinar si hay negligencia o algún tipo de culpabilidad, por la presunta caída con todo y bicicleta de Julio Manuel Rodríguez Castro, de 63 años de edad, y del que no se ha vuelto a saber nada. ¡Zaz!

Ciertamente que debe haber un responsable, si se parte de que era un profundo colapso de la red de drenaje que se presentara en la confluencia de las calles Juan de Dios Bojórquez, esquina con Cerro Prieto, el cual estaba abierto desde el pasado 27 de septiembre, lo que exhibe que no sólo no lo arreglaron como se suponía que debían hacerlo, como tampoco lo señalizaron de acuerdo a su peligrosidad. ¡Ups!

No en balde es que los familiares de la presunta víctima, que fuera vista precipitarse por algunos testigos, cuando intentaba sacarle la vuelta a dicho hoyanco, no únicamente ya están exigiendo justicia, sino también el que lo encuentren, después de que aparentemente “se lo llevara” la corriente, de ahí el porque hasta ya lo reportaran ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. De ese pelo.

Pero en tanto que los funcionarios municipales “se hacen bolas”, en aras de cumplir con las formas, cuando está más claro que ni esas aguas negras, el que a todas luces hubo una desidia o dejadez, lo que es el presidente de la Barra Sonorense de Abogados, Héctor Contreras, ya adelantó que ese organismo operador enfrentaría una responsabilidad civil con la familia del extraviado, en caso de fallecer.

Pues de confirmarse que sea Julio Manuel el que esté perdido en esa tubería, como todo hace indicar, entre otras cosas habrían de “repararles el daño” a sus allegados, así como el pagarle una indemnización a su pareja sentimental e hijos, no obstante y que hasta ahora todo está en el aire, por a cinco días de esa presunta tragedia, no darse con su paradero, al continuar los rastreos. ¡Tómala!

Con ese fin y ante la falta de equipo por parte de los cuerpos de rescate, como son los Bomberos, “Desprotección” Civil y demás, es que incluso un ciudadano les prestara una cámara infrarroja para a distancia poder sondear el trayecto del colector, ante lo inaccesible del mismo, de ahí que se sumara a las labores de monitoreo, ya que es quien la operará a control remoto por medio de una tablet. ¡Órale!

Por lo que así está el ingenio popular y la solidaridad ciudadana, por como ese hermosillense, que se dedica al manejo de drones y cámaras, está haciendo lo que ni otras dependencias, por no creerse que entre todos los niveles de gobierno no pudieran haber hecho eso, en lo que es un drama de la vida real del que todavía no se conoce su desenlace final, y es lo que mantiene en ascuas a la ciudadanía en general.

Llama a cuentas alcaldesa por “tragedia”…Y como para que no quedaran dudas, la que ya ayer por la tarde salió dar la cara y confirmar, que ya ordenó una indagación para identificar a los posibles responsables de no tapar la hendidura en un mega tubo del drenaje que provocará una tragedia en el fraccionamiento Sonacer, al caer y desparecer un sexagenario, es la alcaldesa, Célida López Cárdenas.

Y es que echada pa´ delante como es la “Presimun”, mediante un mensaje de casi dos minutos y medio que difundiera por Faceboook y Twitter, advirtió que de viva voz ya giró instrucciones para que detecten donde estuvieron las omisiones y procedan en consecuencia contra los que incumplieron con hacer su trabajo, por ser evidente que alguien tendrá que responder por esa clara indolencia. ¿Qué no?

Al expresar con todas sus letras, que es un trágico suceso que le debe enseñar a la burocracia municipal la gran responsabilidad que tienen como servidores públicos, por ser algo que no puede volver a pasar nunca más, de ahí que señalara con dedo de fuego, que debe tenerse el valor de reconocer quiénes son los que fallaron a la función que tenían encomendada, a fin de poder fincar las consecuencias que correspondan.

Casi por nada es que Célida Teresa con una frase prácticamente lo dijera todo, como es la de: “Mi solidaridad a toda la familia y mi compromiso de no abandonarlos ni dejarlos solos en esta búsqueda”, que es que con la rematara su sentida exposición; no sin antes reiterarles que hay un compromiso moral con ellos, como es el de entrada poder regresarles el cuerpo de su familiar. De ese vuelo.

A la par que ventilara que ya se pidió el apoyo de Protección Civil nacional y de los departamentos de Bomberos de Phoenix y Tucson, para acelerar e intensificar los operativos de rastreadas y buceos que se llevan a cabo, eso con la ayuda de una cámara sumergible, pero ni así han tenido resultados positivos, salvo el que ayer encontraran un pedazo de tela, y es que han estado explorando a ciegas. ¡Vóitelas!

“Da juego” a sonorense el “Pejidente”…Quien se ha continuado demostrado que no es profeta en su tierra, es uno de los poco sonorenses más cercanos al “Presi” de la República, Manuel López Obrador, como es el originario de Huatabampo, Octavio Almada, quien hoy por hoy funge como uno de sus ayudantes de cabecera, en el área de Ayudantía y Seguridad, después de que se ganara su confianza.

Y para quien dude lo anterior, ahí tienen la mención que López Obrador ayer hiciera de Almada Palafox en la mañanera rueda de presa que encabeza todos los días en Palacio Nacional, al no solamente canalizar con él una de las peticiones que ahí le hicieran, tocante a un apoyo para el deporte, sino que además hizo una referencia en cuanto a su persona, con relación a su trayectoria deportiva. Así la distinción.

Toda vez que Andrés Manuel sacó a colación en ese público estrado, que Octavio en su momento fue un consumado deportista, como lo demuestra el que incluso llegara a ser seleccionado nacional de básquetbol, como dándole a entender al que le hiciera la solicitud de respaldo, que lo estaba poniendo en muy buenas manos, o con alguien de todas sus confianzas. Ni más ni menos.

A ese grado es que quedara demostrado el como AMLO tiene muy bien ubicado al aludido huatabampense, al que por algo no hay que perder de vista para lo que se viene, y no sólo por esa amistad y cercanía que lo une con el “Preciso” emanado de Morena, sino además por como ya ha trascendido que se ha convertido en un gestor para la Entidad, al desde la Federación promover apoyos municipales.

Y para quienes le entienden a eso de la polaca y el servicio público, eso significa que “El Tavo” Almada ya es visto como un enlace o puerta, a través de la cual pudieran llegar beneficios extras para el Estado, lo cual no resultaría nada raro, a partir del como está dejando constancia de que sabe moverse en esas altas esferas del poder presidencial en las que anda, de ahí el porque ya sea de los que “se cuece aparte”.

“Cabildea” presupuesto diputada federal…Vaya que sin hacer mucho ruido, pero a la que dicen que se le ha visto cabildeando recursos para el ejercicio fiscal 2020 en materia de seguridad, es a la única diputada federal priísta sonorense, como es Irma Terán Villalobos, y para prueba está el que acaba de reunirse con el secretario nacional en esa materia, el bavispeño de Alfonso Durazo Montaño.

Al aflorar que su acercamiento con Durazo Montaño se dio al participar en una reunión como integrante de la Comisión de Seguridad del Congreso de la Unión, de ahí que manejan que aprovechara para en corto intentar conseguir el mayor presupuesto posible para la Entidad en ese rubro, una vez que les planteara el de a cómo vienen las partidas presupuestales para el próximo año. ¿Cómo la ven?

Es por lo que dan cuenta que Terán Villalobos abogara por la causa presupuestal de por estas tierras, para que en la medida de lo que se pueda se aumente el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública dentro del Ramo 33, que son las Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios, que en el presente 2019 serán de $245.8millones de pesos, eso en aras de contrarrestar la inseguridad. Así el dato.

Aunado a que se supiera que por el estilo promovió el que igualmente se incremente el Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales, el famoso (Fortamun), cuando menos en un porcentaje que podría ir de un 20% al 50%, por lo que en esos términos es que se diera esa gestión, tipo un cartita, y no a Santoclós, sino a Alfonso Francisco. A ese punto.

Y ya con la aviada reiteró que se incluya a Cajeme en las zonas prioritarias, y se tome en cuenta a Hermosillo para darle un puntual seguimiento, además de seguir abonándole al Centro del Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) del Gobierno del Estado, así como el agilizar la revisión en el retén de Querobabi, en el que previenen el tráfico de drogas y armas.

