No hay dinero, “el pozo está seco”: Claudia Pavlovich

Hermosillo es una de las ciudades del país que cuenta con las mejores flotillas de camiones urbanos, la mayoría de las unidades nuevas, pero a como se encuentran las calles, avenidas y bulevares, no se sabe cuanto tiempo van a permanecer en circulación. El Gobierno del Estado ha hecho un gran esfuerzo para convencer a inversionistas de la Ciudad de México a que vinieran a invertir, ahora la corresponde al Ayuntamiento hacer lo suyo para mejorar las vialidades.

La alcaldesa Celida López Cárdenas debe de tocar puertas ante funcionarios federales y estatales para conseguir los recursos necesarios para bachear, recarpetear o pavimentar de perdida las principales vialidades, para que inversionistas nacionales y extranjeros se interesen en instalarse en esta capital, que es uno de los municipios con más desarrollo en el país. Hermosillo por ningún motivo debe de estancarse y, por supuesto, debe de recibir apoyos federales y estatales.

Aunque en estos tiempos modernos en donde se ha escaseado el dinero, a causa de tanta corrupción por parte de funcionarios de gobierno, en complicidad con grandes empresarios, que ojalá sea cierto que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, le haga justicia al pueblo y encierre a los rateros de “cuello 17”, para que el país logre salir adelante quitándoles el dinero robado, ya que no se gana nada con meterlos a prisión, sino que devuelvan los millones.

El actual gobierno federal ha empezado muy fuerte en contra de la corrupción, pero así han empezado todos, pero solo han sido “llamaradas de petate”, y después, como que entran al “aro” y se acostumbran. Mucha gente todavía cree en el presidente y sería muy lamentable que se le perdiera esa confianza que ha ganado a base de declaraciones. Ahora le toca pasar de las palabras a los hechos y actuar de verdad, sin distingos, concretándose a aplicar la ley caiga quien caiga.

Estamos a punto de concluir el año y los ayuntamientos no tienen dinero ni para pagar la nómina mensual, menos para el pago de aguinaldos y prestaciones de fin de año. Ya no tardan los alcaldes de los municipios, grandes y pequeños, en pedirle dinero al Gobierno del estado para cubrir sus necesidades, pero el estado y la federación andan en las mismas. Si el gobierno federal, los estatales y los municipales no tienen recursos, ¿en dónde está el dinero de los impuestos?

El Gobierno del Estado no tiene dinero, “el pozo está seco”, señaló la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en entrevista con los columnistas políticos del Grupo Compacto el pasado miércoles, pero que se le “echará la mano” al ayuntamiento de Hermosillo en lo que se pueda. Señaló que la Presidente Municipal, Celida López Cárdenas, está buscando los recursos “tocando puertas” con funcionarios federales.

Balaceras en Culiacán, Sinaloa; supuestamente fue detenido un hijo de “El Chapo” Guzmán

La capital del estado de Sinaloa fue escenario este jueves de intensos tiroteos y bloqueos viales en diversos puntos que provocaron un número indeterminado de heridos y una fuga de presos de una cárcel en esta localidad del noroeste de México. Al caer la tarde, el gobierno emitió un comunicado para instar a los habitantes de Culiacán a mantener la calma y a quedarse en sus casas hasta que la situación, que calificó de “alto impacto”, estuviera totalmente controlada.

Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad Pública estatal, dijo en Milenio Televisión que a primera hora de la tarde el ejército realizó un operativo y justo después comenzaron a llegar vehículos con gente armada a bloquear algunas calles y agredieron a las fuerzas estatales cuando acudieron al lugar.

Castañeda no dio detalles sobre el objetivo de la acción de las fuerzas armadas, pero indicó que poco después comenzó un intercambio de disparos en varios lugares y la quema de vehículos en algunas vialidades y casetas de peaje en las afueras de la ciudad, una práctica que los miembros del crimen organizado suelen utilizar para impedir la movilidad de las autoridades.

Además, se fugaron entre 20 y 30 internos de la prisión de la ciudad, aunque algunos fueron detenidos poco después, agregó el funcionario, quien dijo tener reportes de heridos, sin dar cifras.

Videos y fotografías divulgadas por medios locales, como el periódico Ríodoce, mostraban camionetas con civiles armados y ametralladoras de alto calibre e intensas balaceras.

Sinaloa es la cuna del cártel del mismo nombre y cuyo líder, Joaquín “El Chapo” Guzmán, está encarcelado en Estados Unidos tras ser sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico. Con la tercera y última detención de “El Chapo” en 2016, hubo una lucha por el control del grupo que fue desactivada con el encarcelamiento de Dámaso López Núñez y su hijo, Dámaso López Serrano. El primero fue capturado por México y el segundo se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses.

Los expertos coinciden en que las riendas del cártel, que sigue operando a pesar del encarcelamiento de su líder, están en manos de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador de la organización criminal hace tres décadas, y de dos de los hijos de El Chapo, Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán. A este último, Estados Unidos lo acusa de tráfico de drogas en Chicago y fue objeto de un secuestro por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación en 2016 en lo que los expertos consideraron un intento de esta organización por entrar en Sinaloa.

Pero otros dos hijos del capo están también en el radar de las autoridades estadounidenses: Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López han sido acusados en Estados Unidos de distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana de México a ese país desde 2008 a 2018, según el Departamento de Justicia.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden, en política no hay amigos, solo compromisos.