Agrupación George Papanicolaou cumple 35 años de lucha contra el cáncer

Durante 35 años, la Agrupación George Papanicolaou ha ayudado a gran cantidad de mujeres, así como también a hombres que padecen cáncer

Durante 35 años, la Agrupación George Papanicolaou ha ayudado a gran cantidad de mujeres, así como también a hombres que padecen cáncer, y este jueves 17 de Octubre están en festejo por su Aniversario.

Paula Takashima Aguilar, directora de la Agrupación, indicó que durante octubre tienen distintas actividades, por ser el mes de prevención del cáncer de mama, donde trabaja la unidad móvil todos los días ofreciendo gratuitamente la exploración mamaria y el examen del cáncer cervicouterino, entre otras actividades.

“Visitamos empresas para hablar sobre la prevención de ambas enfermedades, por ejemplo está la clínica contra el tabaquismo, donde recorremos escuelas públicas para prevenir el cáncer del pulmón, hay mucha actividad”, contó.

Asimismo, la presidenta de la Agrupación, Fernanda Salazar de Mazón, considera que ha sido una gran satisfacción pertenecer a la Institución debido a que junto con sus compañeras voluntarias han apoyado durante estos 35 años ha mujeres y hombres.

“Todos sabemos que sin salud no se puede hacer nada y es que el poder apoyar a personas de escasos recursos que no tienen ningún tipo de seguridad social en la prevención y detección oportuna, ha sido de mucha satisfacción para mí”, expresó.

La Agrupación George Papanicolaou (AGP) Hermosillo, ha atendido a pacientes provenientes de los 18 comités municipales en la entidad, brindándoles junto con un familiar que le acompaña: alojamiento, alimentación y traslado para que les apliquen los tratamientos.

“A través de los años me he dado cuenta que no es tanto lo que uno da, sino lo que recibimos, son tantas a las personas que llegamos, nos agradecen tanto, en el dar está el recibir, a través de estos años siento que he crecido como persona”, puntualizó.

Recordemos que la AGP Hermosillo cuenta con: exploración de mama y mamografías a bajo costo; unidad móvil que brinda gratuitamente Papanicolaous y exploración de mamas, recorriendo todo el municipio; acompañamiento emocional a pacientes con cáncer; entre otras.

La ubicación del centro de la Agrupación es en la calle Domingo Olivares, entre Camelia y bulevar Las Torres.

Con información de El Sol de Hermosillo.