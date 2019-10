Está con los pies en la tierra la “Gober”

Reportan al posible caído en socavón

Que baja la percepción de inseguridad

Siguen ignorando bloqueo los de SCT

Está con los pies en la tierra la “Gober”…Y resulta y resalta que la que ayer estuvo como invitada especial del Grupo Compacto de Columnistas Políticos, es la Ejecutiva Estatal, Claudia Pavlovich, donde sin perder piso habló de las realidades que enfrenta como gobernante y de los retos que todavía tiene por delante, camino a lo que será su quinto año de gobierno. De ese pelo.

Pues a Claudia se le vio por demás auténtica y exponiendo lo que han sido sus fortalezas, desde que llegara la administración que encabeza, pero a la vez estando consciente de que cada vez vendrán tiempos más felices, de ahí que adelantara que ante la falta de dinero, más que nunca habrá que utilizarse el ingenio para seguirle llevando beneficios a los sonorenses, como es haciendo más con menos. ¡Órale!

Eso al desde ya estarse anticipando a lo que serían los recortes presupuestales ya anunciados por la Federación, en lo que es la propuesta de presupuesto para el 2020, al manejar que bajita la mano al Estado le tocarán más de mil millones menos, que si se le suma a lo que se dejará de percibir por el polémico Fondo Minero, le representará más de $2 millones de pesos, lo que significará un gran déficit financiero.

Pero no obstante y ese mal presagio presupuestario, lo que es la primera Gobernadora en la historia de Sonora refrendó que le seguirá apostando a la conciliación y suma de esfuerzos con las instancias federales, a partir de la buena relación que reconociera que tiene con el “Pejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, pero aclarando que con él, a diferencia de otros de sus subalternos que no escuchan.

Y tan aseguró estar de lado de lo que es el Pacto Federal, que aclaró que jamás por su mente ha pasado el abandonarlo, como otros de sus homólogos estatales sí lo han externado, y para ese efecto es que puso como ejemplo la reunión que recién sostuviera con diputados federales, locales y alcaldes, precisamente para cerrar filas, con el fin de ir en el mismo barco, a la hora de buscar recursos extraordinarios. ¡Qué tal!

Es por lo que anticipara que tal vez se quedarán en los planos algunos de los proyectos que se trae entre manos, como es el de construir un Teatro de la Ciudad para Hermosillo, así como un Centro de Convenciones, por la presencia que dan, así como la derrama económica que generan, pero sin caer en las obras de relumbrón, porque la principal finalidad es que los ciudadanos cada vez vivan mejor. ¡Zaz!

En tanto que en lo relacionado con lo polaco, precisó que no se subirá al ring con nadie, para no caer en grillas estériles, al apuntillar que apenas tiene tiempo para hacer valedero el eslogan de su Cuarto Informe de Gobierno, de que “Trabajo llama Trabajo”; aunado a que dejará muy en claro que ella no cree en los candidatos oficiales, como dando a entender que el que quiera azul celeste, le tendrá que costar.

Más menos en esos términos estuvo “el corte de caja” que hiciera Pavlovich Arellano, al arribar a las dos terceras partes de su gestión gubernamental, “apechugando” que entre los principales pendientes que hay por resolver están los referentes a la seguridad y salud, pero sin dar si brazo a torcer, al hacer hincapié, en que están haciendo hasta lo imposible, de ahí que destacara que por voluntad nomás no va a quedar.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Reportan al posible caído en socavón…Es evidente que en torno al que “ya se están aclarando las aguas”, o se está dando color, es con relación a la persona que cayó en un socavón en la colonia Sonacer, al aflorar que podría ser Julio Manuel Rodríguez Castro, de 63 años de edad, después de que dos mujeres, una hermana y sobrina, así como un hijo, lo reportaran como extraviado. ¡Vóitelas!

Lo anterior al reportarlo al Departamento de Personas Desaparecidas, de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), una vez que la familia identificara la bicicleta de color rojo como de la propiedad de su hermano, en la que el pasado lunes saliera a trabajar en su labor de cargador, desde la colonia Sol Aguilar, como lo hacía todos los días, pero en esa ocasión ya no regresó, con lo que cundió la alerta.

Con lo que se refuerzan las versiones que hay, de que pudiera tratarse de quien cayera en ese hundimiento de aguas residuales que mantenían abierto los de Agua de Hermosillo (Aguah) desde el pasado 27 de septiembre, y según esto sin la señalización adecuada, de ahí que al pretender sacarle la vuelta, es cuando se precipitara, siendo “tragado por la corriente”, a decir de quienes lo escucharon pedir auxilio. ¡Glúp!

De ahí que fuera un reporte con el que le dieran formalidad a la búsqueda que llevan a cabo, desde el momento en que lo miraran caer a la profundidad de ese hoyanco con todo y “bici”, ubicado en la confluencias de las calles Juan de Dios Bojórquez, esquina con Cerro Prieto, y que a partir de lo adelantado por el comandante de Bomberos, Juan Francisco Matty, podría tardar hasta diez días. ¡Ups!

Ya que en base a los cálculos que han hecho, pudo haber sido arrastrado por la turbulencia a una distancia de 8.5 kilómetros hacia el Sur, aunado a que es muy difícil ingresar al colector, por lo estrecho del mismo, de ahí que el titular de Aguah, Alfredo Gómez Sarabia, ventilara que conseguirán un equipo especial con cámara de video para introducirlo dentro de dicha tubería y así poder tener éxito en ese rastreo. ¿Será?

Luego entonces así está esa inédita tragedia, porque en el actual trienio ya se han registrado alrededor de siete incidentes similares, pero todos en canales, ríos y humedales, pero nunca en la red del drenaje.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que baja la percepción de inseguridad…Aún y con los peros que algunos puedan ponerle, pero la que no deja de ser un buen síntoma, de que “no todo está perdido en el ejido”, como dice el dicho, es el dato de que de julio a septiembre la percepción ciudadana de inseguridad disminuyera 5.7 puntos en Hermosillo, y 3.1% en Nogales, en comparación con el trimestre anterior, según el INEGI. De ese vuelo.

En lo que es una estadística de la Encuesta Trimestral Nacional de Seguridad Pública Urbana, referente a esta “Capirucha”, que obviamente que viene a bajarle presión a la alcaldesa, Célida López Cárdenas, por como esa sensación de sentirse inseguros por parte de los ciudadanos, sobre todo al salir a la calle, pasó de 75.3% a 69.6% en los mencionados meses, lo que es muy significativo, porque al menos ya no subió.

Aunque haciendo la consabida mención, de que tocante a ese acierto, de ese periodo un mes y medio le corresponde al anterior Comisario General de la Policía Municipal, Luis Alberto Campa Lastra; y la otra “micha” al nuevo jefe de jefes de extracción militar, Gilberto Landeros, lo que pone de manifiesto que el primero no lo estaba haciendo mal, y que sólo fue “sacrificado” por una nueva estrategia aplicada.

Mientras que por otro lado y en lo concerniente a Nogales, dan cuenta que de abril a junio esa impresión de “tener mello” entre los nogalenses se ubicó en 52.5 punto porcentuales, en tanto que en el último trimestre mejoró a 49.4%, con lo que ya se colocaron por debajo de la media nacional, que es del 71.3%, entre las 90 ciudades donde se aplicara esa encuestitis. De ese tamaño.

Así que para dar una idea del como es que está esa mejoría, que no es cualquiera cosa, por como ha estado la violencia en todos lados, que las localidades en las que la ciudadanía está con más “cus, cus” hoy en día, son Coatzacoalcos, Ecatepec, Naucalpan Acapulco, Villahermosa y Uruapan. ¡Ñácas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Siguen ignorando bloqueo los de la SCT…Quien tal pareciera que tiene embolia, por aquello de que se hace como que no ve, ni oye, es el director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), un tal Eduardo Pacheco Grajeda, por como el bloqueo carretero que mantienen los yaquis en Loma de Guamúchil ya cumplió cinco días, y ellos ni por aludidos se han dado. ¡Palos!

Aún y cuando los manifestantes de esa etnia pertenecientes a la Sociedad Cooperativa de Carga y Volteo, que denuncian haber sido desplazados, han demandado la intervención de Pacheco Grajeda y sus malas compañías, pero hasta el momento no han sido atendidos, de ahí que persista ese caos vehicular en esa zona del yaqui, por como han estado cerrando la carretera hasta por doce horas. Ni más ni menos.

Casi por nada es que el Secretario del Gobierno, Miguel Pompa Corella, ya saliera al quite para aclarar que no ha intervenido en ese conflicto por ser de índole federal, pero que aún así se mantienen la expectativa, para en caso de ser requeridos como mediadores, aunque contrario a la indiferencia mostrada por Eduardo, ya hicieron acto de presencia en el área, en aras de checar el dato de primera mano.

Con todo y que es un lío que dejaran crecer, después de que iniciara a principios de año, con el retiro de camiones para el trabajo agrícola por no contar con los respectivos permisos para operar la maquinaria, lo que se agudizó con el desalojo de las oficinas que operan, de ahí que para ser escuchados es que llegaran al grado de hacer pagar a justos por pecadores, al recurrir a esas condenables bloqueadas carreteras.

Y en tanto que la cosa está que arde con esa problemática, que tiene “enca…britados” a los usuarios de la Cuatro Carriles, lo que es Pacheco está dando señas de estar en otro canal, o carril, como lo denota el que ayer se pusiera a declarar sobre las obras pendientes, como son la remodelación de las rúas de Agua Prieta-Bavispe, y la de Cananea-Janos, pero no de ese plantón que amenaza con terminar en lo “píor”.

Correo electrónico: [email protected]