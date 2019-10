Descarta gobernadora salir de pacto federal

La mandataria estatal, Claudia Pavlovich dijo que la opción es que la Federación escuche y conozca las necesidades para que lleguen más recursos a cada estado y municipio

Salirse del Pacto Federal no es la solución dijo la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, más bien le apuesta a la coordinación, ser escuchados como gobernadores y que lleguen más recursos para los estados y municipios.

Ante la posibilidad de que mandatarios estatales, por la falta de apoyos y recursos del Gobierno federal, se retiren del pacto, que e s un acuerdo entre la federación y estados para unificar algunas contribuciones y mantener otras autónomas en base a la Ley de Coordinación Fiscal, Pavlovich Arellano abundó que en lo particular no está muy de acuerdo en salirse en esta coordinación.

“No soy de los gobernadores que cree que salirse del Pacto Federal es la solución, sino por el contrario, llevar mayor coordinación y quizás también cambiar las reglas, pero salirnos, como Sonora a mí no me ayuda mucho”, abundó.

Hasta el momento no la invitado a las reuniones que han organizado algunos mandatarios estatales, “en lo personal analizando con mi equipo no estaría de acuerdo, porque no me ayuda, por el contrario yo quiero es seguir en coordinación”, precisó.

Lo más importante es obtener recursos para los municipios y la única manera es seguir en coordinación, subrayó la mandataria estatal.

Espera entrevista con el Secretario de Hacienda

Por otra parte, la mandataria estatal dijo que le urge platicar con Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, para cerrar el tema de presupuesto de Sonora, de los estadios y esperar que lleguen apoyos extraordinarios para el 2020.

Subrayó que es muy preocupante la forma en qué viene el presupuesto de la federación, porque a Sonora le quitan mil millones de pesos en participaciones; además, a los municipios le quitan los recursos para infraestructura.

Para Sonora todavía es más preocupante porque no viene el programa del Fondo Minero, que es un tema de justicia social para muchos municipios que veían pasar la riqueza y no se quedaban con nada, argumentó.

“Sí es un tema preocupante, pero no solamente hay que preocuparse sino ocuparse, por eso voy a tocar todas las puertas y reunirme con mis diputados federales, porque cada quien tiene un responsabilidad en todo esto de conseguir recursos”, resaltó.