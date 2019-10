Tras el éxito del ‘Joker’, Warner haría película sobre otro villano de ‘Batman’

Sin duda la película del Joker ha sido todo un éxito y debido a este se cree que la compañía Warner Bross haga un nuevo filme en solitario para uno de los villanos principales del vigilante nocturno, ‘Batman’

Estados Unidos.- Se cree que debido al éxito que ha tenido la película del Joker, la compañía Warner Bross esta planeando realizar un nuevo filme en solitario de otro de los villanos principales del vigilante nocturno, ‘Batman’.

Según We Got This Covered el filme sería sobre ‘El Pingüino’, el cual dentro de los cómics es uno de los villanos más importantes y relevantes que tiene el murciélago.

Cabe destacar que este personaje no ha sido personificado en el cine desde hace 27 años, su primera y única participación en el mundo del cine fue en Batman Regresa de 1992, interpretado por Danny DeVito.

Sin embargo, en la serie Gotham, estrenada en 2014, Robin Lord Taylor personifico al villano, mismo que fue uno de los principales y favoritos a lo largo de las cinco temporadas.

Con información de Wipy.