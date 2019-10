Reconoce gobernadora a alumnos de Secundaria 33

La mandataria, Claudia Pavlovich también felicitó a las alumnas ganadoras de la IX edición del concurso “Tú y Yo somos el Cambio” por elaborar batas para enfermos de cáncer

Pasar de los últimos a los primeros lugares en aprovechamiento académico, es un claro ejemplo de que Trabajo Llama Trabajo, por esta razón Sonora sigue siendo un ejemplo a nivel nacional, resaltó la gobernadora Claudia Pavlovich al reconocer a estudiantes de secundaria de la entidad por resultados en el Examen Planea 2019.

La mandataria hizo un reconocimiento en especial a alumnos de la Secundaria Estatal número 33, por lograr el mayor puntaje en esta prueba y también felicitó a las alumnas ganadoras de la edición IX del concurso “Tú y Yo Somos el Cambio”.

Acompañada por Alfonso Romo Garza Lagüera, presidente de la fundación “Educar Uno”; y Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura (SEC); la mandataria estatal, fue recibida a su llegada al plantel escolar por padres de familia, alumnos, maestros y directivos, así como de la Banda de Guerra “Águilas”.

Pavlovich Arellano, subrayó el trabajo que se ha hecho en Sonora en educación y como claro ejemplo está la Secundaria Estatal número 33, que se encuentra dentro de las 10 escuelas sonorenses con estudiantes que obtuvieron más puntaje en la Prueba Planea.

“Fue muy difícil para nosotros estar en los últimos lugares y ahorita ya poder presumir que somos el quinto lugar, que somos un referente a nivel nacional, porque todos le han echado ganas, pero nosotros le hemos echado más, así estamos a nivel nacional y eso me da muchísimo gusto porque en Matemáticas y en Lenguaje y Comunicación, ya somos referente como lo éramos antes”, afirmó.

Al reconocer al plantel escolar por su excelente trabajo y por ser incluyente, la mandataria destacó a las alumnas María Yanes Soto, Michelle Cota Sánchez, Suyune Villegas Camez, HannyaAmavizca Ramírez y Andrea Arce Bracamonte, así como a su intérprete María Machiche Ávalos y a la maestra María Sotelo Salgado, por ser ganadoras en el concurso nacional “Tú y Yo Somos el Cambio”, con su proyecto “Una ilusión creada con amor”, ya que confeccionaron batas para apoyar a niñas y niños diagnosticados con cáncer.

La titular del Ejecutivo Estatal enfatizó que para volver a tener alumnos tan destacados como los de la Secundaria Estatal Número 33, así como para tener rehabilitadas y en excelente estado ocho de cada 10 planteles en Sonora, han hecho una ardua tarea y el logro deriva de la inversión aplicada desde el inicio de su administración.

“Como saben las cosas no se dan solas, hay que trabajarle muy duro, hay que luchar todos los días, hay días buenos y hay días no tan buenos, por eso éste no es un eslogan, es una fe y convicción que tengo, de que Trabajo Llama Trabajo, que cuando tú trabajas va a haber más trabajo, pero siempre va a haber resultados”, aseguró.

Alfonso Romo Garza Lagüera felicitó a la gobernadora Pavlovich por su gran esfuerzo para colocar a Sonora dentro de los mejores en materia de educación a nivel nacional, por ser de las entidades más participativas en México y anunció que será sede de los premios “Tú y Yo Somos el Cambio 2020”.

“Felicitar a la gobernadora por su cuarto informe, y viendo lo de Planea, yo que he estado en todos los estados de la República viendo los resultados, verdaderamente es algo impresionante lo que han podido hacer, no está fácil y menos porque todo mundo le está echando ganas, entonces haber subido esto no es poca cosa, entonces felicidades una vez más”, manifestó.