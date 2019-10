Que está “muy mal” aconsejada alcaldesa

Que está muy mal aconsejada alcaldesa…Vaya que la sí que ha seguido dando señas de estar muy mal aconsejada por sus asesores, es la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, a partir del atentado que sufriera el pasado “juebebes”, cuando un comando armado rafagueara un carro de su propiedad estacionado afuera de su residencia, y es que se ha dedicado a buscar culpables donde no los hay.

Pero lo “píor” es que Valle Dessens ahora se está peleando hasta con quienes podrían ayudarla, como ayer lo evidenciara en una entrevista radial que le hiciera el colega, Juan Carlos Zúñiga, en el noticiero matutino Reporte 100, al balconear que le hizo una llamada al secretario de Seguridad nacional, Alfonso Durazo, y “no tuvo la suerte” de que le contestara; e igual reiteró que no se activó el Código Rojo. Ñácas!

Eso aunado a que si bien dio la cara, después de que agarraran su auto como tiro al blanco, pero no para darle una explicación a los guaymenses, sino más bien para victimizarse, y señalar a todo mundo como posibles sospechosos de ese ataque, o aviso que le mandaran, cuando lo urgente era el enviarle un mensaje tranquilizador a la población, después de que quedara la impresión de que se trató de “la maña”.

Sin embargo con lo que Sara terminó de dejar constancia de que la traen muy desorientada y dando de bandazos, es que el viernes se les ocurriera el que viniera a esta Ciudad del Sol a ofrecer una rueda de prensa, cuando la violencia que enfrenta está en el puerto guaymense, a lo que se le agrega el que se hiciera acompañar por algunos funcionarios que no venían ni al caso, en lugar de dejarlos trabajar.

Si se toma en cuenta que ningunos “pitos tocaban” un Tesorero, Síndico y Secretario del Ayuntamiento, que son los que hicieran el viaje junto con ella, pero nomás “para hacer bola”, por estar claro que no le aportaban nada en ese sentido, pero así es como se la ha visto muy fuera de la realidad, cuando lo que debería hacer es enfocarse a su responsabilidad, y dejar que las autoridades competentes investiguen.

Son mineras trágicos “campos minados”…Y se acaba de confirmar que las que siguen siendo unos campos minados, son las compañías mineras que operan en el Estado, y para prueba está el trágico “accidente” recién ocurrido en el complejo minero de la compañía Argonaut Gold de La Colorada, cuando dos empleados de su empresa proveedora Construplan, murieran por una descarga eléctrica. ¡Zaz!

Al ser una tragedia que pone en entredicho los protocolos de seguridad aplicados, por la facilidad con que perdieran la vida José Luis Parada Quiñónez y José Guadalupe Rojo Gómez, de 25 y 21 años, respectivamente; el primero originario de Obregón, y el segundo de Hermosillo, mientras realizaban labores de mantenimiento en un camión de acarreo, y que es cuando se electrocutaran. De ese pelo.

Ante lo cual está de más el apuntillar, que sí que es un funesto suceso de alto voltaje el que enfrentaran el fin de semana ambos consorcios, pero sobre todo los operadores de Construplan, del que es Presidente del Consejo de Administración un tal, Alfonso Reina Villegas, por presumirse que es un percance de trabajo que aparentemente no tenía razón de ser, pero que terminó enlutando a un par de familias. ¡Pácatelas!

Y más por la forma en que quedara al descubierto, que al parecer no cuentan con los sistemas de atención médica para reaccionar ante esa clase de acontecimientos, que resultan mortales, como lo denota el que perdieran un tiempo valioso en que a Parada Quiñónez y Rojo Gómez los trasladaran desde esa localidad a un hospital privado de esta Capital, lo que terminó siendo la diferencia entre la vida y la muerte. ¡Ups!

Aunado a que lo que también le abona a esos fallecimientos ocurridos la mañana del pasado viernes, es que sólo se limitaran a lamentarlos, vía un frío y escueto boletín, en el que además asentaban que se harían cargo de los gastos, con todo y que es su mínima obligación como patrones, por lo que así de insensible se vio el Vicepresidente de Operaciones México-Argonaut Gold, Jesús Gutiérrez Bastida.

Tan se dio un vacío en torno a esos decesos, que hasta ayer ninguna autoridad se había pronunciado al respecto, cuando menos para testificar o “dar color”, de si cumplen con los esquemas preventivos de rigor, y que hasta donde se sabe debe regular la delegación de la Secretaría del Trabajo federal, de la que se ignora si actualmente hay un encargado, de ahí el por qué nadie les vaya a la mano. ¿Cómo la ven?

Es por eso que quien también se haría necesario que definiera una postura tocante a eso, es el titular del Trabajo del Estado, Horacio Valenzuela Ibarra, en cuanto a la injerencia que puedan tener, en lo concerniente a la operatividad de Argonaut Gold y Construplan, cuando menos con relación a la ligereza con que manejaran esas muertes, que obviamente que no fueron producto de la casualidad. ¡Tómala!

Reconoce la “Gober” al sector educativo…Por sí quedaba alguna duda, la que ayer avaló que el sector educativo es una de las áreas que más le ha sumado a su sexenio y en especial a su actual Cuarto Informe de Gobierno, es la gobernadora Claudia Pavlovich, en el marco de un acto que presidiera en la Escuela Secundaria Estatal Número 33, “Profesor René Arvizu Durazo”, de la colonia Choyal. ¡Qué tal!

Toda vez que Pavlovich Arellano acudió al citado plantel, para de viva voz reconocerles que en el Examen Planea 2019 obtuvieron el quinto lugar nacional, en lo que destacara que es un reflejo del porque en los últimos cuatro años el Estado avanzara del lugar 27 a los primeros lugares nacionales en aprovechamiento académico, entre los estudiantes de Secundaria. De ese tamaño.

Aunque por si eso fuera poco, lo que es la Mandataria todavía resaltó que hoy por hoy Sonora ocupa el primer lugar entre los alumnos que dejaron los niveles de conocimiento insuficiente, para pasar a dos grados más altos, lo que es resultado de que han hecho la tarea en esa materia, de ahí que fuera música para los oídos del secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero, lo dicho por Claudia.

Es por lo que ponderara el que no ha sido en balde el apostarle al ámbito de la educación, y no solamente en lo relacionado con inversión en dinero, sino también en ideas y esfuerzo, por considerar que sin enseñanza educativa no hay conocimiento, libertad y crecimiento, por ser lo que le permite desarrollarse a una sociedad, y que es por lo que se han mantenido al pie de la letra en ese sentido. ¡Órale!

Y ya con la aviada y entusiasmada la “Gober” aprovechó la visita a ese plantel para entregarles un reconocimiento a las alumnas ganadoras de la reciente IX edición del proyecto de acción social llamado “Tu y Yo Somos el Cambio”, promovido por la fundación EducarUno, con el modelo de confección de batas para niños con cáncer, por lo que así estuvo la aportación de esos sobresalientes secundarianos.

Mientras que por otro lado la Ejecutiva precisó que la falta de recurso para infraestructura en los municipios durante el último año, se debió al escaso apoyo por parte del gobierno federal, de ahí la reunión que acaba de tener con los diputados federales de todos los partidos, para que ayuden a impulsar un mayor presupuesto, al aclarar que si a ella le toca menos, “pos” ellos recibirán más poco. ¡Glúp!

No se está tan “píor” como en Michoacán…Con lo que quedó más que demostrado, que Sonora no está tan “píor” como otros Estados en materia de inseguridad, es con la emboscada que ayer sufriera un convoy de policías estatales michoacanos, según esto por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con un saldo de 14 elementos muertos en esa tracatera. ¡Vóitelas!

Pues tal grupo del “Narco”, cuyo cabecilla es Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, no sólo se atribuyó esa masacre, perpetrada en la localidad de El Aguaje, municipio de Aguililla, sino que además hasta dejaron mensajes en cartulinas escritas, en los que sostenían haber sido los que “cazaron” a los agentes acribillados, al dispararles cuando transitaban por esa insegura zona. Así la osadía.

En lo que es una matazón de alto impacto que se convirtiera en la nota roja en la República Mexicana, por como descobijaran a los servicios de inteligencia policiales, y a todos los niveles, por la forma en que fueran víctimas, cuales inocentes palomitas, de ese “cuatro” que les pusieran “El Mencho” Oseguera y compañía, dizque porque quiere volver a su pueblo natal del Naranjo de Chila, en Aguililla.

A ese extremo ya llegó el desafío del narcotráfico, en este caso representado por el CJNG, que tiene su sede en Guadalajara, por como las fuerzas de seguridad michoacanas ya fueran rebasadas en toda la extensión de la palabra, si se analiza que los mataron a pesar de ir formando un escuadrón, presuntamente para realizar un operativo, pero con lo que no contaban, es con que ya los estaban esperando. ¡Palos!

No en balde es que como consecuencia de lo sucedido en los caminos de Michoacán, como dice la canción, es que en el resto de las Entidades ya se estén “curando en salud”, como sería en la sonorense, de la que es secretario de Seguridad, David Anaya Cooley, en aras de cerrar filas para estar alertas, por ser más que evidente que las acciones de la mafía cada vez están pasando al siguiente nivel. Ni más ni menos.

