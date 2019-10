“Hay gente que no me quiere”: Boneta podría dejar ‘Luis Miguel, la serie’

Diego Boneta sorprendió al confesar que podría no interpretar al ‘Sol’ en la segunda temporada de Luis Miguel, la serie

Ciudad de México.- Diego Boneta llegó a México para dar promoción a la película Terminator: Destino oculto, sin embargo, sorprendió al confesar que hasta este momento su participación en la segunda temporada de Luis Miguel, la serie no es segura.

“Desafortunadamente no caray, hay mucha gente metida detrás, gente que quiere que pase, otras que no, y ya sabes cómo es, a mí me encantaría que así suceda, pero desafortunadamente no soy yo el que tiene la última palabra“, reveló en entrevista.

Mostrándose positivo ante lo que pueda pasar, Diego manifestó:

“Ojalá sí, pero independientemente de lo que pase, lo que más me encanta es que siga viniendo mucho para acá, el estar presente con esta película y otras que haga también”.

Desconociendo su futuro en la exitosa bioserie de Luis Miguel, por ahora Diego se concentra en sus proyectos cinematográficos y en disfrutar su romance con la chilena Mayte Rodríguez.

Con información de Tribuna.