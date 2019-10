Domina Águilas a Monterrey

El equipo de Mexicali se impuso cuatro carreras a tres a los debutantes de la Liga Mexicana del Pacífico en juego disputado en el Estadio Monterrey

Los Águilas de Mexicali (1-1) amargaron la fiesta en el primer encuentro de Liga Mexicana del Pacífico celebrado en el Estadio Monterrey, al derrotar 4-3 a los Sultanes de Monterrey (1-1).

Un error de Gilberto Carrera permitió que los cachanillas rompieran el empate en la parte alta de la onceava entrada.

Aunque temprano en el encuentro Wynton Bernard continuó haciendo historia con los Fantasmas Grises, ahora tras timbrar la primera carrera del equipo en su casa como parte de la LMP.

En el primer inning, Michael Choice trajo a Bernard al plato con un sencillo hacia el jardín izquierdo.

Para el cuarto rollo, los cachanillas dañaron la serpentina del abridor BrettOberholtzer. Un roletazo de out de Ricky Álvarez y un elevado de sacrificio de Xorge Castillo permitió a los emplumados darle la vuelta al marcador.

La novena regia no se quedó con los brazos cruzados y en el quinto capítulo, Bernard y Choice fabricaron un par de rayitas que regresaron la ventaja a los de casa.

El cerrador estelar de Sultanes, Ralph Garza, no salió fino y permitió el empate en la apertura del noveno. Tras un sencillo de Juan Pérez, Leo Germán anotó la carrera del empate.

A falta de un out para concluir la alta del onceavo episodio, Gilberto Carrera dejó botar un globito conectado por Berny Heras, con el que Francisco Córdoba anotara cómodamente el 4-3 definitivo.

Edgar Gómez fue el pitcher ganador, mientras que Demetrio Gutiérrez sufrió el descalabro. Trevor Megill se agenció el rescate.

Ambos equipos iniciarán una nueva serie el martes. José Pablo Oyervides subirá a la lomita por Monterrey, mientras que Greg Mahle lo hará por la novena bajacaliforniana.