Disney muestra el tercer trailer de ‘Frozen 2’

‘Frozen’ recaudó 1.100 millones de euros en taquilla, ¿qué historia nos contará ahora Disney?

Este lunes Disney ha mostrado el nuevo tráiler de Frozen 2. Esta secuela será estrenada en todo el mundo el próximo mes de noviembre. La primera película recaudó más de 1.100 millones de euros en taquilla. Además, el merchandising relacionado con el film tuvo también mucho éxito.

La productora ha mostrado en su perfil de Twitter nuevas imágenes de Elsa, Anna, Kristoff, Olaf y Sven y de las aventuras que vivirán en esta secuela. Frozen está basada libremente en el cuento de La reina de las nieves de Hans Christian Andersen. Para poder realizar una segunda parte Disney necesitaba “una buena idea y ganas de llevarla a cabo”, tal y como explicó Peter del Vecho el pasado mes de septiembre en un encuentro con la prensa.

En este tráiler vemos cómo viven Elsa y Anna tres años después de lo acontecido en Frozen. Mientras Anna vive rodeada de la gente a la que más quiere, Elsa empieza a estar distante ya que comienza a escuchar una llamada que la inquiera. Además, una nueva y desconocida amenaza parecer cernirse sobre el reino de Arendelle. ¿Qué les deparará esta nueva aventura a nuestros protagonistas?

Anna, como ya vimos en la primera parte, no dejará sola a su hermana y viajará con ella hasta el extraño bosque del que procede la llamada. Parece ser que el origen de los poderes de Elsa está relacionado con lo que ahora pasa. Veremos a las hermanas de pequeñas y a sus padres, pero también volverán a aparecer los trolls que criaron a Kristoff, gigantes e, incluso, un caballo que la reina tendrá que aprender a domar con sus poderes. Elsa es más fuerte que nunca, pero ¿podrá salvar Arendelle?

Además, Frozen 2 nos traerá una gran (y esperada) sorpresa para muchos. No, no será la novia que todo el mundo espera que Elsa tenga, ya que el productor de la película, Peter del Vecho, lo descartó el pasado mes de septiembre. Lo que este nuevo tráiler nos trae y veremos en la película será a la reina de hielo desmelenada. Elsa aparece en varias escenas en estas imágenes con el pelo suelto, sin su característica trenza.

El éxito de la película no solo residió en los más pequeños de la casa, enamoró a toda la familia por igual. Incluso se llevó dos Premios Óscar, uno a mejor película de animación y otro a mejor canción original por Let it go. ¿Podrá Disney volver a sorprendernos con esta secuela? Todavía no podemos saberlo, tendremos que esperar.

Con información de Hipertextual.